03 ago 2026
Olimpia

Coto Nogués habla del impacto de Tim Payne

Coto Nogués, presidente de Olimpia, habló en Urbana al Máximo de todo lo que dejó el primer triunfo franjeado en el Clausura y el eco generado entorno al debut goleador de Tim Payne.

Agosto 3, 2026 11:04 a. m. • 
Por Redacción D10
HOy02ftXoAEvMec.jpg

Rodrigo Nogués, presidente de Olimpia.

En charla con Urbana al Máximo por la 106.9 FM, con Arturo Máximo Rubín, Rodrigo Coto Nogués, presidente de Olimpia, habló de la repercusión que dejó el primer triunfo franjeado en el Clausura ante Rubio Ñu por 5-0.

De entrada, Coto reconoció que el inicio no fue el esperado. “No empezamos como queríamos, nuestras expectativas eran otras”, señaló, aunque dejó en claro que el equipo no fue superado en las derrotas ante Libertad y Nacional. “Fuimos dominadores”, añadió.

Uno de los puntos más destacados fue el impacto que generó Tim Payne tras su debut goleador. “Impresionante cómo nos coloca el nombre del club tras el gol. Celebramos mucho”, comentó. Además, aclaró que su llegada fue una decisión personal: “No vino ninguna recomendación de nadie, fue algo mío lo de traer a Tim Payne”, reveló.

Sobre el vínculo que lo liga a Tim con Olimpia, Coto dio detalles: “Tiene contrato por 18 meses más 1 año a favor del club”, indicó. Además reveló una anécdota tras el triunfo ante Rubio Ñu. “Le dijimos que había premios para los muchachos, pero él no entendía qué era eso”, tiró entre risas el mandamás franjeado.

Acerca de Eduardo Delmás, uno de los juveniles, reconoció que existen ofertas por el jugador, pero la idea de la directiva es clara. “Queremos que se quede a jugar la Libertadores con nosotros y después vemos. Es un chico con mucho futuro”, deseó.

También hubo palabras de elogio hacia Braian Romero, el delantero que ante Rubio Ñu marcó su primer gol. “Es un jugadorazo de muchísima jerarquía, encajó demasiado bien en el club. Muy contento porque pudo por fin marcar. Entendemos que la gente quiere goles, pero aporta mucho al juego”, destacó.

Por último analizó a Vasco Da Gama, rival de Olimpia en los octavos de final de la Sudamericana: “Estamos viendo que Vasco da Gama está haciendo un mercado de pases agresivo. Más allá de lo que están sumando, nuestra chance es 50-50 con ellos”, advirtió.

Olimpia Torneo Clausura Rodrigo Nogués
Redacción D10
Más contenido de esta sección
WhatsApp Image 2026-08-02 at 5.59.31 PM.jpeg
Olimpia
Tim Payne debuta con un golazo en Olimpia
VIDEO. El mundialista Tim Payne debutó con la camiseta de Olimpia con un verdadero golazo en un estreno de ensueño del neozelandés en el fútbol paraguayo.
Agosto 2, 2026 05:59 p. m.
 · 
Redacción D10
rromero.jpeg
Olimpia
El primer gol de Braian Romero con la camiseta de Olimpia
VIDEO. El delantero argentino Braian Romero, en su tercer partido con Olimpia, llegó al gol.
Agosto 2, 2026 05:08 p. m.
junior marabel_65537145.jpg
Olimpia
Un ex Cerro Porteño, el pedido de Vitamina Sánchez
Pablo Vitamina Sánchez, técnico de Olimpia, tendría en carpeta a un delantero ex Cerro Porteño al cual dirigió en su etapa en Palestino de Chile.
Agosto 1, 2026 01:50 p. m.
 · 
Redacción D10
olis.jpg
Olimpia
La gesta que convirtió a Olimpia en rey de América una vez más
VIDEO. El 31 de julio de 2002, Olimpia escribió una de las páginas más gloriosas de su historia al conquistar su tercera Copa Libertadores tras una inolvidable remontada en Brasil.
Julio 31, 2026 12:21 p. m.
ACT_3939.JPG_68831837.jpeg
Olimpia
El análisis de Vitamina Sánchez tras la derrota con Nacional
El DT de Olimpia, Pablo “Vitamina” Sánchez admitió que este arranque en el Clausura no estaba en los planes.
Julio 30, 2026 09:34 a. m.
 · 
Redacción D10
nnuevo.jpg
Olimpia
Aprueban planos del futuro estadio mundialista de Olimpia
La Municipalidad de Asunción aprobó y firmó los planos del futuro estadio mundialista Osvaldo Domínguez Dibb del club Olimpia.
Julio 29, 2026 01:26 p. m.