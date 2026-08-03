Coto Nogués habla del impacto de Tim Payne

En charla con Urbana al Máximo por la 106.9 FM, con Arturo Máximo Rubín, Rodrigo Coto Nogués, presidente de Olimpia, habló de la repercusión que dejó el primer triunfo franjeado en el Clausura ante Rubio Ñu por 5-0.

De entrada, Coto reconoció que el inicio no fue el esperado. “No empezamos como queríamos, nuestras expectativas eran otras”, señaló, aunque dejó en claro que el equipo no fue superado en las derrotas ante Libertad y Nacional. “Fuimos dominadores”, añadió.

Uno de los puntos más destacados fue el impacto que generó Tim Payne tras su debut goleador. “Impresionante cómo nos coloca el nombre del club tras el gol. Celebramos mucho”, comentó. Además, aclaró que su llegada fue una decisión personal: “No vino ninguna recomendación de nadie, fue algo mío lo de traer a Tim Payne”, reveló.

Sobre el vínculo que lo liga a Tim con Olimpia, Coto dio detalles: “Tiene contrato por 18 meses más 1 año a favor del club”, indicó. Además reveló una anécdota tras el triunfo ante Rubio Ñu. “Le dijimos que había premios para los muchachos, pero él no entendía qué era eso”, tiró entre risas el mandamás franjeado.

Acerca de Eduardo Delmás, uno de los juveniles, reconoció que existen ofertas por el jugador, pero la idea de la directiva es clara. “Queremos que se quede a jugar la Libertadores con nosotros y después vemos. Es un chico con mucho futuro”, deseó.

También hubo palabras de elogio hacia Braian Romero, el delantero que ante Rubio Ñu marcó su primer gol. “Es un jugadorazo de muchísima jerarquía, encajó demasiado bien en el club. Muy contento porque pudo por fin marcar. Entendemos que la gente quiere goles, pero aporta mucho al juego”, destacó.

Por último analizó a Vasco Da Gama, rival de Olimpia en los octavos de final de la Sudamericana: “Estamos viendo que Vasco da Gama está haciendo un mercado de pases agresivo. Más allá de lo que están sumando, nuestra chance es 50-50 con ellos”, advirtió.