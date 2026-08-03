Braian Romero, cómodo con las “presiones” en el Olimpia

Braian Romero convirtió su primer gol con el Olimpia, en la goleada ante Rubio Ñu, lo que significó la primera victoria del Franjeado para el semestre.

“Sé que me trajeron para convertir y quiero pagar con goles el esfuerzo que hizo Olimpia para que yo este acá. Mismo le traje yo a mi familia, con mis tres hijos, a veces cuesta salir del país. Estoy contento, estoy en el lugar que quiero estar”, apuntó el delantero.

Para Romero, jugar en Olimpia es un privilegio, más allá de las presiones, a lo que afirmó: “En la Villa Olimpia hay un cartel que dice: ‘La presión es un privilegio con la que ustedes conviven’ y es verdad. Si querés jugar en un equipo grande, la presión va a estar siempre”.

Aseguró que la institución franjeada no tiene nada que envidiarle a otros equipos del continente. “Me sorprendió muchísimo el club Olimpia, no tiene nada que envidiarle a nadie. Tuve la oportunidad de jugar en equipos grandes de Argentina y fuera de Argentina también, Olimpia con su Villa, con su gente dentro que hace que el club funcione, no tiene nada que envidiarle a otro club”.

Acerca de los desafíos, el atacante fue claro al señalar que, por más de que el club venga de ser campeón, el objetivo es lograr un título nuevamente. “Esperemos poder repetir el campeonato que lograron, de poder avanzar en la Copa Sudamericana, tenemos un gran plantel, el club te exige siempre pelear arriba, así que contento con este desafío, me gustó con respecto al país, quedé enamorado, no conocía tanto Paraguay, sino de haber venido a jugar al fútbol, así que estamos muy cómodos con mi familia, mis hijos pronto empiezan el colegio”, sentenció.

El próximo partido del Decano será este sábado desde las 18:30 ante 2 de Mayo en el estadio Río Parapití, por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2026.