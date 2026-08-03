03 ago 2026
Olimpia

Coto Nogués: “Nuestra prioridad es conseguir la 49”

Rodrigo Nogués dejó en claro que la meta de Olimpia sigue siendo conquistar el Clausura y alcanzar la estrella 49. El presidente destacó que la goleada sobre Rubio Ñu debe servir para consolidar el funcionamiento del equipo.

Agosto 3, 2026 12:19 p. m.
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Rodrigo Nogués, presidente de Olimpia.

Foto: Gentileza.

El presidente del club Olimpia, Rodrigo Coto Nogués, valoró la gran victoria por 5-0 ante Rubio Ñu en Sajonia, la primera del Decano en el presente Torneo Clausura, y remarcó que el objetivo del equipo no cambió pese al irregular arranque en la competencia.

En charla con Urbana al Máximo por la 106.9 FM, el mandamás franjeado dejó en claro que la prioridad sigue siendo conquistar el campeonato y alcanzar la estrella número 49 de la institución en la historia del fútbol paraguayo.

Coto reconoció que este inicio en el campeonato estuvo lejos de las expectativas luego de las derrotas frente a Libertad y Nacional, aunque señaló que el desempeño del equipo fue superior a lo que reflejaron los resultados.

“Nosotros no empezamos como queríamos, obviamente en esta semana de tres partidos nuestras expectativas eran otras. Contra Libertad y Nacional no jugamos mal, en ambos partidos fuimos dominantes en el juego pero no pudimos traducir en convertir goles”, expresó. Además, consideró que la contundente victoria sobre el Albiverde debe marcar un punto de partida: “Este triunfo tiene que servir para consolidar el sistema de juego”.

Nogués también destacó la ambición del plantel de jugadores. “El nivel de auto exigencia que nos ponemos es el mismo, no hay un relajo en absoluto, el equipo está determinado a seguir consiguiendo resultados”, apuntó, dejando en claro que el gran desafío del semestre, pese a que el equipo tiene competencia internacional, es volver a gritar campeón: “La obligación de salir campeón es la misma, estamos trabajando para eso. Nuestra propiedad es conseguir la 49 en este Clausura”.

Por último se refirió al siguiente rival, el Sportivo 2 de Mayo, que marcha invicto con dos victorias y un empate. Ese partido será el sábado desde las 18:30 en el Río Parapití. “Una cancha que nos cuesta mucho. Creo que todavía no ganamos ahí desde nuestra gestión, es una cancha difícil, vamos a prepararnos bien esta semana para poder hacer frente a un equipo que viene haciendo un gran torneo”, sentenció.

Olimpia Rodrigo Nogués Torneo Clausura
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