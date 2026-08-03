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Olimpia

Derlis González anota dos goles en la Reserva de Olimpia

VIDEO. El delantero Derlis González se lució anotando dos goles en el partido de la Reserva de Olimpia.

Agosto 3, 2026 11:13 a. m.
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Derlis González, delantero del club Olimpia.

El ‘10’ del club Olimpia, Derlis González, pidió jugar esta fecha en la categoría Reserva para ir sumando minutos y ganando ritmo luego de su larga etapa de recuperación.

González, quien hizo toda la pretemporada con el club, incluso disputó minutos en los amistosos, aunque todavía no pudo debutar en el Torneo Clausura 2026 con el equipo de Pablo Vitamina Sánchez.

Este lunes por la mañana, Olimpia le ganó por 3-1 a Rubio Ñu en Reserva, siendo gran figura Derlis, autor de un doblete. Incluso marcó un tercer tanto, con un gran definición, pero el tanto fue invalidado por offside.

El atacante arrancó de titular y fue sustituido a los 77 minutos.

De esta forma, González no solo va ganando ritmo, sino también confianza luego de superar una dura lesión. La hinchada olimpista espera con ansias que vuelva el Derlis que supo dar muchas alegrías.

Olimpia Derlis González Rubio Ñu
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