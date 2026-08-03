Derlis González anota dos goles en la Reserva de Olimpia

El ‘10’ del club Olimpia, Derlis González, pidió jugar esta fecha en la categoría Reserva para ir sumando minutos y ganando ritmo luego de su larga etapa de recuperación.
González, quien hizo toda la pretemporada con el club, incluso disputó minutos en los amistosos, aunque todavía no pudo debutar en el Torneo Clausura 2026 con el equipo de Pablo Vitamina Sánchez.
Este lunes por la mañana, Olimpia le ganó por 3-1 a Rubio Ñu en Reserva, siendo gran figura Derlis, autor de un doblete. Incluso marcó un tercer tanto, con un gran definición, pero el tanto fue invalidado por offside.
El atacante arrancó de titular y fue sustituido a los 77 minutos.
De esta forma, González no solo va ganando ritmo, sino también confianza luego de superar una dura lesión. La hinchada olimpista espera con ansias que vuelva el Derlis que supo dar muchas alegrías.
Derlis González y un doblete para Olimpia en la categoría Reserva, el “10” franjeado disputó un total de 77 minutos en el triunfo de su equipo 3-1 sobre Rubio Ñu. pic.twitter.com/cApqpcmleo— Mario Méndez Alfonzo (@MarioMendezPY) August 3, 2026