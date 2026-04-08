08 abr. 2026
Paraguayos en el Exterior

El nuevo récord que Gustavo Gómez quebrará en la Copa Libertadores

El defensor paraguayo, capitán del Palmeiras, enfrenta esta noche desde las 21:30 al Junior de Colombia.

Abril 08, 2026 04:18 p. m. • 
Por Redacción D10
Gustavo Gómez

Gustavo Gómez posa con la bandera paraguaya luego de ganar la Copa Libertadores.

El Palmeiras inicia hoy su camino en la Copa Libertadores 2026 enfrentando al Junior de Barranquilla a las 21:30, en un duelo que promete ser otra vez histórico para Gustavo Gómez.

El capitán paraguayo está a punto de convertirse en el jugador con más partidos disputados en la historia del club dentro del torneo continental. Actualmente, Gómez comparte el liderato con el portero Weverton, ambos con 80 encuentros, por lo que saltar al campo en Colombia lo dejaría como el líder absoluto en apariciones con la camiseta albiverde.

La trayectoria de Gómez en el “Verdão” lo ha consolidado como un pilar fundamental en el esquema de Abel Ferreira, siendo junto a Joaquín Piquerez uno de los dos únicos sobrevivientes del plantel que alcanzó la gloria en Montevideo en 2021. Más allá de su presencia defensiva, el paraguayo sigue acechando récords de impacto: suma 54 victorias en la competición —solo dos menos que Weverton— y ya ostenta el título de defensa más goleador en la historia de la Libertadores con 14 anotaciones, una cifra que lo sitúa cerca de delanteros históricos del club como Raphael Veiga y Rony.

Con 45 goles totales, el zaguero ya superó a leyendas como Luís Pereira y Cléber, estableciéndose como el defensor con más tantos en la historia del Palmeiras. Sin embargo, el gran objetivo de Gómez en esta edición va más allá de las estadísticas individuales: tras sus títulos en 2020 y 2021, el capitán busca levantar su tercer trofeo continental. De lograrlo, entraría en el selecto grupo de futbolistas que han conquistado la “Gloria Eterna” en tres ocasiones, reafirmando su estatus de leyenda viva en el fútbol sudamericano.

Gustavo Gómez Palmeiras Copa Libertadores
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Diego Gómez
Paraguayos en el Exterior
Histórico: El primer paraguayo goleador en Inglaterra
Diego Gómez terminó siendo este fin de semana el goleador de la Carabao Cup, la famosa Copa de la Liga de Inglaterra.
Marzo 23, 2026 05:10 p. m.
 · 
Redacción D10
Adam.jpg
Paraguayos en el Exterior
Adam Bareiro recibe elogios de su compañero
El delantero paraguayo Adam Bareiro marcó este fin de semana y su compañero de ataque, Miguel Merentiel, elogió su actuación.
Marzo 23, 2026 05:03 p. m.
 · 
Redacción D10
orlando gill.jpg
Paraguayos en el Exterior
Orlando Gill tiene nuevo técnico en San Lorenzo de Almagro
El San Lorenzo de Argentina confirmó que Gustavo Álvarez estará desde este lunes al frente del equipo como su nuevo entrenador, tras la salida el pasado martes de Damián Ayude.
Marzo 23, 2026 11:41 a. m.
Diego Gómez
Paraguayos en el Exterior
La estupenda asistencia de Diego Gómez
El Brighton de Diego Gómez está jugando ante Liverpool y el paraguayo participó del primer gol del juego con una gran asistencia.
Marzo 21, 2026 10:12 a. m.
 · 
Redacción D10
walter clar.jpg
Paraguayos en el Exterior
Lo que le dijo Fabián Balbuena a Walter Clar en el penal
El capitán de Chapecoense, Walter Clar, fue el encargado de patear y convertir el penal de su equipo en el empate 1 a 1 contra el Gremio de Fabián Balbuena.
Marzo 17, 2026 03:56 p. m.
 · 
Redacción D10
emens.jpg
Paraguayos en el Exterior
Orlando Gill se queda sin entrenador tras goleada
El San Lorenzo de Almagro de Orlando Gill despidió a su entrenador Damián Ayude tras ser goleado en el torneo local.
Marzo 17, 2026 01:02 p. m.
Carga Más