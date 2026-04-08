El nuevo récord que Gustavo Gómez quebrará en la Copa Libertadores

El Palmeiras inicia hoy su camino en la Copa Libertadores 2026 enfrentando al Junior de Barranquilla a las 21:30, en un duelo que promete ser otra vez histórico para Gustavo Gómez.

El capitán paraguayo está a punto de convertirse en el jugador con más partidos disputados en la historia del club dentro del torneo continental. Actualmente, Gómez comparte el liderato con el portero Weverton, ambos con 80 encuentros, por lo que saltar al campo en Colombia lo dejaría como el líder absoluto en apariciones con la camiseta albiverde.

La trayectoria de Gómez en el “Verdão” lo ha consolidado como un pilar fundamental en el esquema de Abel Ferreira, siendo junto a Joaquín Piquerez uno de los dos únicos sobrevivientes del plantel que alcanzó la gloria en Montevideo en 2021. Más allá de su presencia defensiva, el paraguayo sigue acechando récords de impacto: suma 54 victorias en la competición —solo dos menos que Weverton— y ya ostenta el título de defensa más goleador en la historia de la Libertadores con 14 anotaciones, una cifra que lo sitúa cerca de delanteros históricos del club como Raphael Veiga y Rony.

Con 45 goles totales, el zaguero ya superó a leyendas como Luís Pereira y Cléber, estableciéndose como el defensor con más tantos en la historia del Palmeiras. Sin embargo, el gran objetivo de Gómez en esta edición va más allá de las estadísticas individuales: tras sus títulos en 2020 y 2021, el capitán busca levantar su tercer trofeo continental. De lograrlo, entraría en el selecto grupo de futbolistas que han conquistado la “Gloria Eterna” en tres ocasiones, reafirmando su estatus de leyenda viva en el fútbol sudamericano.