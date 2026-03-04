Daniel Vallejo va por el pase a los cuartos de final

El tenista paraguayo Adolfo Daniel Vallejo choca este jueves por los octavos de final del Challenger 75 de Brasilia, Brasil, frente al local Joao Eduardo Schiessi, buscando su clasificación a los cuartos de final.

De ganar, Vallejo chocará en la siguiente etapa ante el ganador del cruce entre el argentino Facundo Díaz Acosta y Luis Miguel.

Previamente, Vallejo derrotó en el debut al norteamericano Tristan Boyer por el marcador de 6-2 y 6-2, desplegando un alto nivel en la capital brasilera.

Vallejo apunta en seguir escalando en la clasificación, en su primera parada de un importante calendario que tendrá en el mes de marzo, que se cierra en el ATP 250 de Huston Estados Unidos.