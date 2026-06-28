27 jun. 2026
Copa del Mundo

Jordania vs. Argentina: Paso a paso

Jordania y Argentina juegan por la tercera jornada del Grupo J de la Copa del Mundo.

Junio 27, 2026 10:00 p. m. • 
Por Redacción D10
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Selección Paraguaya Jordania Argentina
Redacción D10
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