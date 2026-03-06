Noche mágica e histórica de Recoleta en la Sudamericana

Deportivo Recoleta, en su primera participación internacional, venció este jueves en los penales a Nacional e inscribió su nombre en la fase de grupo de la Copa Sudamericana.

Tras 90 minutos en el Defensores del Chaco, con el marcador 1-1 en el tablero, los equipos asuncenos debieron tirar penales para decidir al clasificado. El héroe de la noche fue el portero Óscar Toledo, quien ingresó solamente para la tanda que lo ganó por 5-4.

EL PARTIDO. En la primera mitad fue el equipo académico el que realizó todo el desgaste. Sin embargo, sobre el final (45+3’) de la primera fracción el Canario realizó su primera insinuación con mucha efectividad para ir con la ventaja a vestuarios.

El Trico, tomó el protagonismo desde el pitazo inicial, con Orlando Gaona Lugo por la derecha y Hugo Iván Valdez por izquierda las llegadas fueron una constante en toda la primera mitad.

Por su parte, Reco apostó más a la contención, bajó la línea ofensiva para evitar que el rival llegue cómodo a la zona de definición.

En el primer ataque realizado a los 45+3’, el equipo de Jorge González aprovechó para festejar su primer histórico gol en torneos internacionales, gracias a Kevin Parzajuk, que se recordará por siempre.

Otro hecho negativo fue realizar dos cambios obligados en la Academia. A los 9’ Roque Santa Cruz y a los 31’ Thomas Gutiérrez tuvieron que ser sustituidos a raíz de lesiones que a priori no fueron muy graves.

En la complementaria, Nacional salió de nuevo a tomar las riendas del juego. Intentó por todos los caminos, pero los nervios se convirtieron en el peor enemigo.

Pero para el desahogo, a los 84’ llegó la paridad por intermedio del goleador académico Hugo Iván Valdez, quien estableció el empate para llevar la definición a los penales en donde mostró mayor eficacia Recoleta.