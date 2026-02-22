22 feb. 2026
Cerro Porteño

Fallece joven jugador de Cerro Porteño y de la Albirroja Sub 17

El club Cerro Porteño y la Asociación Paraguaya de Fútbol lamentan el fallecimiento de Alan Zárate, jugador de la Sub 17 del Ciclón y de la Albirroja.

Febrero 22, 2026 12:37 p. m. • 
Por Redacción D10
Alan Zárate

Alan Zárate falleció este domingo.

Foto: Gentileza - Cerro Porteño

Este domingo, Cerro Porteño comunicó sobre el fallecimiento de Alan Zárate, quien fuera jugador de las Divisiones Formativas del Ciclón, más específicamente de la Sub 17.

Desde el Club Cerro Porteño expresamos nuestras más sentidas condolencias por el fallecimiento de Alan Zárate, jugador de la categoría Sub 17 de nuestra Cantera”, señala parte del texto azulgrana.

De igual forma, la Asociación Paraguaya de Fútbol lamentó la pérdida: “La Asociación Paraguaya de Fútbol expresa su profundo pesar por el fallecimiento del juvenil Alan Zárate, quien formara parte de la Selección Nacional Sub 17 y del Club Cerro Porteño”.

Otros clubes que se sumaron a esta triste despedida fueron Sol de América y Guaraní, ya que en su momento también fueron parte de la formación del chico.

Cerro Porteño Selección Paraguaya Sub 17
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Lucas Quintana
Cerro Porteño
Lucas Quintana, la opción en la zaga azulgrana
Prácticamente está descartada la presencia de Gustavo Velázquez en la defensa de Cerro Porteño; en su lugar la opción que emerge es Lucas Quintana.
Febrero 19, 2026 12:16 p. m.
 · 
Redacción D10
Gustavo Velázquez
Cerro Porteño
Gustavo Velázquez preocupa en Cerro Porteño
El defensor de Cerro Porteño, Gustavo Velázquez encendió las alarmas este día al terminar el entrenamiento con molestias musculares.
Febrero 19, 2026 11:25 a. m.
 · 
Redacción D10
Pablo Vegetti Crro
Cerro Porteño
El Ciclón prepara variantes en ofensiva
Cerro prepara el once, con variantes en el ataque, de cara al clásico ante Olimpia.
Febrero 19, 2026 08:48 a. m.
 · 
Redacción D10
HBYl1FLXoAAzS1q.jpeg
Cerro Porteño
Cerro Porteño quiere cortar la racha
Cerro Porteño perfila el equipo, buscando ganar en casa tras 4 años.
Febrero 18, 2026 07:24 a. m.
 · 
Redacción D10
Jorge Bava_63387751.jpg
Cerro Porteño
Cerro Porteño ya piensa en el superclásico
El entrenador Jorge Bava apunta a recuperar piezas claves en el representativo azulgrana.
Febrero 17, 2026 07:14 a. m.
 · 
Redacción D10
jdnfksd.jfif
Cerro Porteño
Óscar Romero explica por qué eligió Huracán en lugar de Cerro Porteño
VIDEO. El paraguayo Óscar Romero contó su verdad y explicó por qué decidió fichar por Huracán y no por Cerro Porteño.
Febrero 16, 2026 04:13 p. m.
Carga Más