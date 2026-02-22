Fallece joven jugador de Cerro Porteño y de la Albirroja Sub 17

Este domingo, Cerro Porteño comunicó sobre el fallecimiento de Alan Zárate, quien fuera jugador de las Divisiones Formativas del Ciclón, más específicamente de la Sub 17.

Desde el Club Cerro Porteño expresamos nuestras más sentidas condolencias por el fallecimiento de Alan Zárate, jugador de la categoría Sub 17 de nuestra Cantera.



Elevamos una oración por su eterno descanso y deseamos cristiana resignación a sus familiares y allegados. pic.twitter.com/PRoj4AukXd — Formativas Club Cerro Porteño (@CanteraCCP) February 22, 2026

“Desde el Club Cerro Porteño expresamos nuestras más sentidas condolencias por el fallecimiento de Alan Zárate, jugador de la categoría Sub 17 de nuestra Cantera”, señala parte del texto azulgrana.

La Asociación Paraguaya de Fútbol expresa su profundo pesar por el fallecimiento del juvenil Alan Zárate, quien formara parte de la Selección Nacional Sub 17 y del Club Cerro Porteño.



Acompañamos con respeto y solidaridad a sus familiares, amigos y compañeros en este difícil… pic.twitter.com/XwghsynpTp — APF (@APFOficial) February 22, 2026

De igual forma, la Asociación Paraguaya de Fútbol lamentó la pérdida: “La Asociación Paraguaya de Fútbol expresa su profundo pesar por el fallecimiento del juvenil Alan Zárate, quien formara parte de la Selección Nacional Sub 17 y del Club Cerro Porteño”.

Otros clubes que se sumaron a esta triste despedida fueron Sol de América y Guaraní, ya que en su momento también fueron parte de la formación del chico.