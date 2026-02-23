Momento crítico en Cerro Porteño

La situación en Cerro Porteño no es fácil. El supercampeón del fútbol paraguayo en 2025 atraviesa por un momento complicado, con dos derrotas consecutivas y lejos de la punta del campeonato.

El equipo azulgrana había arrancado con dudas el Apertura empatando 1-1 ante Libertad, luego hiló un par de triunfos (ante San Lorenzo y Sportivo Luqueño) para tranquilizar el ambiente.

Sin embargo, la incertidumbre volvió en la fecha 4 al empatar ante el Sportivo 2 de Mayo en Pedro Juan Caballero y en la fecha 5 se vino la primera derrota en la era Jorge Bava: 0-2 vs. Nacional en La Olla.

La caída el último sábado en el superclásico ante Olimpia parece ser la gota que colmó el vaso.

Sin embargo, no hablamos solo de números, sino de rendimiento.

El equipo del uruguayo Bava deja mucho que desear. No se sabe a qué juega Cerro Porteño. No hay una propuesta clara. Decisiones desacertadas y cambios erráticos que hacen que el panorama sea oscuro.

A esta altura hay que decir que Bava se juega mucho más que un partido el miércoles ante Sportivo Ameliano en el estadio Arsenio Erico (18:30) por la séptima fecha del campeonato.

Es que no se trata de un par de partidos. El Ciclón viene arrastrando esto desde el año pasado, pese a lograr dos títulos.

Quizás no fue el mejor del 2025, quizás fue el menos peor.

La pregunta es la siguiente: ¿Alcanza con un cambio de entrenador? Hay jugadores que vienen mostrando un pobre desempeño en el último tiempo, por citar a Cecilio Domínguez, Jorge Morel, Gastón Giménez.

También hay que hablar de Pablo Vegetti, el supergoleador argentino que vino de Brasil para hacer goles, pero que hasta aquí no se justificó: un gol de penal en seis partidos disputados. ¿Qué pasa en Cerro Porteño? ¿Cuál es la solución? El ambiente no es el mejor y se viven horas claves.

CIFRAS. 2 triunfos en seis fechas disputadas lleva Cerro Porteño en el torneo Apertura. Marcó 7 goles y recibió 6. 64,7 por ciento de efectividad acumula Jorge Bava al frente de Cerro Porteño desde su llegada en setiembre del 2025.