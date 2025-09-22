El inesperado posible nuevo técnico de Cerro Porteño

Todo cambia en Cerro Porteño. Cuando parecía que Pedro Alcides Sarabia era el candidato uno a asumir como nuevo entrenador en lugar de Diego Martínez, la historia dio un giro de 180 grados.

Jorge Bava, entrenador uruguayo actualmente dirigiendo a Independiente de Santa Fe del fútbol colombiano, está cerca de arribar al Ciclón de Barrio Obrero, según informó Tigo Sports este lunes por la tarde.

Como futbolista, Bava tuvo dos pasos por el fútbol paraguayo: en el 2007 vistió los colores de Libertad y entre el 2019 y 2021 estuvo en Guaraní.

Como entrenador hasta el momento tuvo tres experiencias: dirigió al Liverpool charrúa entre 2021 y 2023, al León del fútbol mexicano en el 2024 y a Independiente Santa Fe desde marzo de este año.

De concretarse todo, Bava debutará en el banco de Cerro Porteño el sábado desde las 16:30 en Itauguá ante Sportivo Luqueño. El Ciclón tiene 25 puntos en la tabla de posiciones, tres menos que el puntero Nacional.