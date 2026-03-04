04 mar. 2026
Olimpia

Mateo Gamarra, comprado por la mitad de lo que fue vendido

Olimpia finiquitó hoy la compra del pase del defensor Mateo Gamarra, a mitad del precio por el que lo había vendido al Athletico Paranaense.

Marzo 04, 2026 06:04 p. m. • 
Por Redacción D10
descarga.jfif

Mateo Gamarra, jugador del Olimpia.

FOTO: GENTILEZA

Desde Brasil confirmaron la venta del pase del defensor paraguayo Mateo Gamarra, quien volvió al Olimpia este año procedente del Athletico Paranaense. Por el 80% de la ficha del zurdo, Olimpia pagará cerca de 1.5 millones de dólares, según acordaron este miércoles.

Los medios brasileños resaltan que Gamarra había sido el defensor más caro de la historia del Paranaense, pero no pudo demostrar en la cancha el precio que se pagó por él, unos 3.5 millones de dólares. Por ello, en Brasil se habla de una pérdida de más del 50% de la inversión hecha en el jugador.

Gamarra había llegado al Furacao a fines de 2023. En 2024, jugó 36 partidos (19 en el Campeonato Brasileño) y marcó un gol en el Campeonato Estatal de Paraná. Al año siguiente, jugó dos partidos más con el equipo en el Campeonato Estatal y luego fue cedido al Cruzeiro. En el equipo de Minas Gerais solo jugó cinco partidos la temporada pasada.

Olimpia Mateo Gamarra Athletico Paranaense
Redacción D10
Más contenido de esta sección
bgg.jfif
Olimpia
Lezcano negó acercamiento de la nueva dirigencia de Cerro
Rubén Lezcano, último refuerzo de Olimpia, apuntó que fue tentado por el Ciclón pero no en la nueva administración liderada por Blas Reguera.
Febrero 28, 2026 08:45 p. m.
 · 
Redacción D10
dkggg.jpg
Olimpia
Ocho cambios y Rubén Lezcano como titular
Vitamina Sánchez mete mano en el equipo de Olimpia y prepara ocho modificaciones para el partido de este sábado ante en Ciudad del Este.
Febrero 27, 2026 02:24 p. m.
Rubén lezcano
Olimpia
Rubén Lezcano “eligió la gloria” y ya es del Olimpia
Rubén Lezcano, que sonaba para Cerro Porteño, fue presentado de manera oficial por Olimpia, que ya había dejado pistas sobre su contratación en las primeras horas de este jueves en una publicación que hablaba acerca de “elegir la gloria”.
Febrero 26, 2026 07:19 p. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2026-02-25 at 22.03.29.jpeg
Olimpia
Adrián Alcaraz, contento por su gran momento
Adrián Alcaraz, autor del gol del triunfo para Olimpia en el clásico blanco y negro ante Libertad, habló tras el partido y expresó su felicidad por su buen presente futbolístico.
Febrero 26, 2026 11:25 a. m.
 · 
Redacción D10
Rubén Lezcano.jpg
Olimpia
“Sueño cumplido” para Lezcano en su arribo a Olimpia
El mediocampista arribó al país para ponerse a disposición del cuerpo técnico franjeado, de cara a los próximos desafíos.
Febrero 25, 2026 03:14 p. m.
 · 
Redacción D10
flfuf.jfif
Olimpia
Confirmado: Rubén Lezcano, nuevo jugador de Olimpia
El volante ofensivo Rubén Lezcano es nuevo refuerzo de Olimpia. Llega procedente del Fluminense de Brasil.
Febrero 24, 2026 01:07 p. m.
Carga Más