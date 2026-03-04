Mateo Gamarra, comprado por la mitad de lo que fue vendido

Desde Brasil confirmaron la venta del pase del defensor paraguayo Mateo Gamarra, quien volvió al Olimpia este año procedente del Athletico Paranaense. Por el 80% de la ficha del zurdo, Olimpia pagará cerca de 1.5 millones de dólares, según acordaron este miércoles.

Los medios brasileños resaltan que Gamarra había sido el defensor más caro de la historia del Paranaense, pero no pudo demostrar en la cancha el precio que se pagó por él, unos 3.5 millones de dólares. Por ello, en Brasil se habla de una pérdida de más del 50% de la inversión hecha en el jugador.

Gamarra había llegado al Furacao a fines de 2023. En 2024, jugó 36 partidos (19 en el Campeonato Brasileño) y marcó un gol en el Campeonato Estatal de Paraná. Al año siguiente, jugó dos partidos más con el equipo en el Campeonato Estatal y luego fue cedido al Cruzeiro. En el equipo de Minas Gerais solo jugó cinco partidos la temporada pasada.