Vitamina Sánchez: “El partido más importante del semestre”

Pablo Sánchez, entrenador de Olimpia, analizó el desafío que se viene para su equipo en Copa Sudamericana, ya que enfrentará este miércoles 4 de marzo a Trinidense por la fase 1, en el Defensores del Chaco, desde las 21:30.

Para el estratega, el arribar como líderes e invictos en el Apertura es clave, ya que el desafío copero es el más importante del semestre.

“Es importantísimo el hecho de llegar como llegamos, por la parte anímica, haber rotado el sábado nos hace llegar bien en lo físico. Todos aportan desde el lado que les toque, muestran todos que quieren jugar, y si no lo hacen, apoyan”, dijo en conferencia de prensa.

“Trataremos de aprovechar la oportunidad al máximo, este partido es muy importante en el semestre, quizá el más importante del semestre”, insistió al respecto.

Para el DT, cumplir con lo que se viene haciendo es fundamental, a lo que explicó: “La historia de Olimpia nos obliga a clasificar mañana, desde el plano internacional sería un fracaso no acceder a fase de grupos”, remarcando: “Entiendo que el hincha de Olimpia, hincha copero, va querer que clasifiquemos y no tengo dudas que nos acompañará y apoyará”.

El DT tendrá retornos y novedades en su plantel. Iván Leguizamón, Coyote Rodríguez y Cachorro Sánchez estarán convocados. “Tenemos un grupo sano y lo queremos aprovechar”, sentenció.