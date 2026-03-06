06 mar. 2026
El ‘Dibu’ Martínez, en riesgo de sanción por promocionar apuestas

El portero argentino Emiliano el ‘Dibu’ Martínez, del Aston Villa, se ha arriesgado a una sanción por parte de la federación inglesa de fútbol (FA, por sus siglas en inglés) al haber promocionado una casa de apuestas en su país.

Este tipo de actividades están prohibidas según la regulación de la FA y pueden conducir a sanciones como la que recibió el colombiano Yerry Mina en 2019, cuando jugaba en el Everton. Mina, por aparecer en una anuncio en televisión en Colombia de la compañía de apuestas Betjuego, tuvo que abonar una multa de 10 000 libras (12 000 euros).

Según “The Athletic”, la FA está al tanto de lo ocurrido. La casa de apuestas bplay, que es patrocinadora oficial de la Liga de Fútbol de Argentina, lleva desde por lo menos 2024 colaborando con el ‘Dibu, al que califica de “embajador” de la marca según sus comunicaciones.

En uno de los anuncios promocionales, se explica lo siguiente sobre la participación del portero argentino: “El mundo de las apuestas está creciendo y junto a eso, también, su apreciación negativa del juego en menores de edad. Nuestro objetivo es posicionar a bplay como la casa de apuesta de los argentinos, porque entendemos la idiosincrasia y la pasión por el fútbol al ser 100% argentinos. Por esta razón, decidimos que entre a la cancha, Dibu Martínez, considerando su rol como referente de la cultura popular argentina. Con el fin de seguir construyendo la identidad de marca de bplay, la importancia de su figura nos ayuda a instalar el mensaje de «Hacele caso a Dibu, solo para mayores de 18 años”.

La legislación de la FA subraya que un individuo no tiene permitido promover ni anunciar ninguna actividad de apuestas en las que pueda participar o influir.

En sus redes sociales, además de la imagen del ‘Dibu’, bplay también utiliza otras personalidades argentinas para sus promociones, como los futbolistas Ángel di María y Maxi López, el tenista ya retirado Diego Schwartzman, y el cantante Pablo Lescano.

El caso de Emiliano Martínez puede sacar a la palestra una de las incongruencias del fútbol, porque si bien el argentino tiene prohibido promocionar este tipo de negocios de forma particular, el patrocinador principal del Aston Villa es una casa de apuestas y esta aparece en la parte frontal de su camiseta.

Este tipo de publicidad desaparecerá a partir de la próxima temporada, aunque de forma parcial, ya que las casas de apuestas aún tendrán permitido anunciarse en otros lugares como las mangas de las camisetas.

