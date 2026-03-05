La impresionante atajada de Gastón Olveira

Olimpia busca su acceso a la fase de grupos de la Copa Sudamericana en su enfrentamiento contra el Sportivo Trinisense, que no se puso en ventaja en el Defensores del Chaco por responsabilidad absoluta del portero uruguayo Gastón Olveira.

El arquero franjeado apareció con todas las luces a los 20 minutos del primer tiempo para sacar una pelota de gol al delantero Clementino González, quien aplicó el cabezazo tras un centro lanzado desde el costado izquierdo por Ronaldo Báez.

La acción fue aplaudida por los hinchas decanos que son mayoría absoluta en las gradas. En contrapartida, el equipo de Vitamina Sánchez creó poco en este lapso inicial, pero está ganando por el gol de Rubén Lezcano, a los 35 minutos.

🧤¡TAPADÓN DE OLVEIRA! El arquero franjeado evitó el primer tanto del Triki luego del cabezazo de Clementino González.



📺Tigo Sports



▶️Viví la CONMEBOL #Sudamericana en https://t.co/pGNhXoLRh7 pic.twitter.com/ww0KvDdX7b — Tigo Sports (@TigoSportsPY) March 5, 2026

SORTEO. La Confederación Sudamericana de Fútbol realizará el sorteo de la fase de grupos de la Copa Sudamericana el 19 de marzo, a las 20:00, en la sede de la entidad, ubicada en Luque. La ronda principal de la competencia tendrá el protagonismo de 32 equipos. Los partidos se jugarán en la semana del 7 de abril y se extenderá hasta el próximo 28 de mayo.