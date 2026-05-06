Recoleta salva el invicto y sueña con la clasificación

Recoleta empató 1-1 ante Santos en un estadio repleto en Pedro Juan Caballero y sigue soñando con la clasificación a la próxima etapa.

El equipo de Jorge González salvó el invicto, encadenó su cuarto empate consecutivo y se mantiene con chances de clasificación a la próxima etapa de la Conmebol Sudamericana.

Neymar marcó el primer gol del partido a loa 40 minutos de la primera parte y Fernando Galeano empató para el Canario a los 84 minutos.

Con este empate, Recoleta llegó a 4 puntos y sigue invicto. Santos sigue último con 3 unidades. San Lorenzo marcha líder con 6 y Cuenca tiene 5.

La próxima fecha, el martes 19 de mayo, Recoleta visitará a Deportivo Cuenca a las 23:00 y el miércoles 20 a las 19:00 Santos recibirá a San Lorenzo.