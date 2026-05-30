30 may. 2026
Fútbol Internacional

Anthony Gordon firma por cinco temporadas

El Barcelona oficializó este viernes la contratación del inglés Anthony Gordon, procedente del Newcastle, para las próximas cinco temporadas, en una operación cifrada en 70 millones de euros más 10 millones en bonus, aunque el montante no ha sido confirmado por el club azulgrana.

Mayo 30, 2026 08:44 a. m. • 
Por Redacción D10
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Gordon, nuevo jugador del Barcelona.

Foto: Gentileza

La firma de Gordon se demoró unas ocho horas, ya que estaba prevista para las 13:00 CET y acabó produciéndose pasadas las 21:00, debido a una serie de cuestiones burocráticas pendientes entre las partes.

El internacional inglés es el primer fichaje del Barça de Hansi Flick para la próxima temporada. Juega de extremo izquierdo, aunque también puede actuar como ‘9'.

Gordon aseguró que ha “hecho realidad” el sueño que tenía “desde pequeño”, que era “jugar en el mejor club del planeta”, después de fichar por el Barcelona hasta el 30 de junio de 2031.

“Estoy listo para este desafío. Soy muy consciente de la historia de este club y de los increíbles jugadores que han llevado esta camiseta, y estoy muy orgulloso y emocionado de estar aquí”, afirmó durante su presentación en la sala comercial del Spotify Camp Nou.

Gordon señaló que, en cuanto se enteró de que el interés del club catalán “iba en serio”, no lo dudó “ni un momento”.

El internacional británico, de 25 años, dijo que siempre había querido fichar por el club azulgrana y por eso “hace dos años” que está aprendiendo español, que incluso utilizó para contestar alguna de las preguntas de los periodistas.

Pese a estar citado a las 13:00 CET para rubricar su nuevo contrato, la firma se demoró unas ocho horas.

Gordon, sin embargo, afirmó que estuvo “muy tranquilo” durante todo ese tiempo de espera. “Estaba en el hotel, con mi familia, porque sabía que estaba hecho y que el retraso se debía a temas burocráticos”, indicó.

Preguntado por cómo se define como jugador, se comparó con el también azulgrana Raphael Dias ‘Raphinha’, con el que compartirá posición y también algunas de las características futbolistas que enumeró: “Velocidad, intensidad en el juego y también técnica para marcar goles y dar asistencias”.

Con Hansi Flick, su nuevo técnico, ya ha hablado y reconoció que le ha causado una gran impresión.

“Es una persona y un entrenador increíble que ha hecho mucho por el Barça en el poco tiempo que lleva aquí. Ha ganado muchos títulos y ahora espero seguir ganándolosos con él”, declaró Anthony Gordon, que los quiere “todos”, aunque si tuviera que elegir uno apostaría por la Liga de Campeones: “Ganarla la primera temporada sería increíble”.

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Redacción D10
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