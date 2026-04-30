30 abr. 2026
Copa Sudamericana

Golpe bajo: Olimpia sufre dura derrota en Río de Janeiro

Olimpia hizo un mal partido y terminó sufriendo una goleada por 3-0 ante Vasco da Gama en Río de Janeiro por Copa Sudamericana.

Abril 30, 2026 08:53 p. m.
FBL-SUDAMERICANA-VASCO-OLIMPIA

El Decano cayó ante Vasco en Brasil.

MAURO PIMENTEL/AFP

En el estadio São Januário de Río de Janeiro, Olimpia no pudo y terminó cayendo por 3-0 ante el Vasco da Gama en duelo correspondiente a la tercera fecha del Grupo G de la Copa Sudamericana 2026.

Flojo partido del Decano, que sucumbió ante el poderío del equipo brasileño, que llegó a los goles por intermedio de José Luis Rodríguez (39’), Nuno Moreira (51’) y Adson (55’).

El Franjeado de esta manera viene demostrando un significativo bajón en esta competencia. Arrancó con victoria (Audax), empató ante Barracas y esta goleada sintetiza un momento preocupante.

En el trámite, se notó la falta de reacción ofensiva; el equipo apenas pudo inquietar el arco de Vasco y se vio superado físicamente en varios tramos del partido en la primera mitad del encuentro. Esta superioridad local recibió su premio a los 39 minutos, una sucesión de toques, culminó con golazo de su capitán, José Luis Rodríguez para hacer justicia en ese momento en el trámite.

El Franjeado solo tuvo un par de tiros libre de esquina para demostrar su tibio acercamiento a la portería rival.

Segundo tiempo. Olimpia ingresó con el mismo once y la misma mentalidad y pagó muy caro. En tres minutos los locales marcaron los dos tantos para dejar en la lona al Franjeado. Después de estos dos golpes el equipo de Vitamina Sánchez buscó la manera de ordenarse y evitar una goleada más pronunciada.

Olimpia levantó la cabeza y apostó a la circulación del balón. A los 70’, producto de esa leve mejoría, el juez venezolano Valenzuela cobró penal a favor del Decano, sin embargo el ecuatoriano Carlos Orbe, encargado del VAR, demostró los argumentos para dejar sin efecto la pena máxima.

Con este resultado, y cumplida la fecha 3 de la fase de grupos, Vasco, Audax Italiano y Olimpia suman 4 puntos en la tabla, mientras que Barracas Central de Argentina se ubica con 3 unidades.

Copa Sudamericana Olimpia Vasco da Gama
Más contenido de esta sección
RECOLETA VS DEP CUENCA.png
Copa Sudamericana
Recoleta vs. Deportivo Cuenca: Paso a paso
Recoleta recibe en el Defensores del Chaco al Deportivo Cuenca de Ecuador a partir de las 21:30 por la fecha 3 del Grupo D de la Conmebol Sudamericana.
Abril 28, 2026 09:02 p. m.
 · 
Redacción D10
Recoleta_66792058.jfif
Copa Sudamericana
El Canario quiere extender el invicto
Recoleta FC recibe esta noche, a las 21:30, al Dpvo. Cuenca de Ecuador.
Abril 28, 2026 07:20 a. m.
 · 
Redacción D10
HGEu-1_XkAAF5Su.jpeg
Copa Sudamericana
Doblete de Pitta para el triunfo de Bragantino
VIDEO. Bragantino, con dos goles de Isidro Pitta, vence a Blooming por la Sudamericana.
Abril 17, 2026 07:03 a. m.
 · 
Redacción D10
IMG-20260415-WA0187.jpg
Copa Sudamericana
Olimpia no puede ante Barracas Central
Olimpia igualó en Sajonia ante Barracas Central por la Conmebol Sudamericana en la previa del superclásico ante Cerro Porteño.
Abril 15, 2026 10:58 p. m.
 · 
Redacción D10
OLIMPIA VS BARRACAS.png
Copa Sudamericana
Olimpia vs. Barracas Central: Paso a paso
Olimpia recibe en el Defensores del Chaco, a partir de las 21:00, a Barracas Central por la fecha 2 del Grupo G de la Conmebol Sudamericana, el segundo torneo más importante del continente.
Abril 15, 2026 08:09 p. m.
 · 
Redacción D10
20260408_225728.jpg
Copa Sudamericana
Olimpia quiere fortalecer su liderazgo en casa
Con el apoyo de su gente, Olimpia quiere mantener el presente victorioso por el que está atravesando.
Abril 15, 2026 10:37 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más