Golpe bajo: Olimpia sufre dura derrota en Río de Janeiro

En el estadio São Januário de Río de Janeiro, Olimpia no pudo y terminó cayendo por 3-0 ante el Vasco da Gama en duelo correspondiente a la tercera fecha del Grupo G de la Copa Sudamericana 2026.

Flojo partido del Decano, que sucumbió ante el poderío del equipo brasileño, que llegó a los goles por intermedio de José Luis Rodríguez (39’), Nuno Moreira (51’) y Adson (55’).

El Franjeado de esta manera viene demostrando un significativo bajón en esta competencia. Arrancó con victoria (Audax), empató ante Barracas y esta goleada sintetiza un momento preocupante.

En el trámite, se notó la falta de reacción ofensiva; el equipo apenas pudo inquietar el arco de Vasco y se vio superado físicamente en varios tramos del partido en la primera mitad del encuentro. Esta superioridad local recibió su premio a los 39 minutos, una sucesión de toques, culminó con golazo de su capitán, José Luis Rodríguez para hacer justicia en ese momento en el trámite.

El Franjeado solo tuvo un par de tiros libre de esquina para demostrar su tibio acercamiento a la portería rival.

Segundo tiempo. Olimpia ingresó con el mismo once y la misma mentalidad y pagó muy caro. En tres minutos los locales marcaron los dos tantos para dejar en la lona al Franjeado. Después de estos dos golpes el equipo de Vitamina Sánchez buscó la manera de ordenarse y evitar una goleada más pronunciada.

Olimpia levantó la cabeza y apostó a la circulación del balón. A los 70’, producto de esa leve mejoría, el juez venezolano Valenzuela cobró penal a favor del Decano, sin embargo el ecuatoriano Carlos Orbe, encargado del VAR, demostró los argumentos para dejar sin efecto la pena máxima.

Con este resultado, y cumplida la fecha 3 de la fase de grupos, Vasco, Audax Italiano y Olimpia suman 4 puntos en la tabla, mientras que Barracas Central de Argentina se ubica con 3 unidades.