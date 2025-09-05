El emotivo video de la Albirroja

La Selección Paraguaya de fútbol empató sin goles con Ecuador y con eso consiguió su clasificación matemática para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá del año 2026.

La Albirroja cortó de esta forma con una racha de tres ausencias consecutivas y vuelve a una cita ecuménica luego de 16 años de espera.

La cuenta oficial de la Selección elaboró un video en el que recordó esos oscuros momentos y que hacen grande la resiliencia, perseverancia, el sacrificio y la decisión de un puñado de jugadores que de la mano de Gustavo Alfaro lograron la clasificación.