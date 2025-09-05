El emotivo video de la Albirroja

La Selección Paraguaya de fútbol empató sin goles con Ecuador y con eso consiguió su clasificación matemática para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá del año 2026.
La Albirroja cortó de esta forma con una racha de tres ausencias consecutivas y vuelve a una cita ecuménica luego de 16 años de espera.
La cuenta oficial de la Selección elaboró un video en el que recordó esos oscuros momentos y que hacen grande la resiliencia, perseverancia, el sacrificio y la decisión de un puñado de jugadores que de la mano de Gustavo Alfaro lograron la clasificación.
Fueron años de lágrimas y frustraciones que dolieron en el alma, pero que jamás apagaron la fe.— Selección Paraguaya (@Albirroja) September 5, 2025
16 años después, volvemos al lugar que nos pertenece. Ya nada es una utopía y El Renacer Albirrojo es realidad.
La Albirroja está en la máxima cita.
¡Paraguay está de vuelta! 🇵🇾🏆 pic.twitter.com/tNBpgvMKew