02 oct. 2025
El deseo de Juan José Zapag

Juan José Zapag tuvo algunas sentidas expresiones en la cena aniversario del Ciclón. Afirmó que se va con la “misión cumplida” y tiró un deseo para la futura comisión directiva.

Octubre 02, 2025 07:37 a. m. • 
Por Redacción D10
Juan José Zapag, presidente de Cerro Porteño.

Foto: Renato Delgado - ÚH

El presidente de Cerro Porteño, Juan José Zapag, habló con los medios durante la cena aniversario de la institución y ofreció un momento particular. El mandamás azulgrana reiteró que llega el cierre de su etapa dirigencial, pero aprovechó el momento para dirigirse a la futura comisión.

“Es mi final de dirección, de directiva. Sí ya está, misión cumplida. Espero que así como yo busqué con mi gente honrar este club, espero que los que vengan hagan lo mismo. Que nunca busquen excusas, ni pretextos como nosotros no lo hemos hecho cuando tomamos este club que no fue fácil”, comenzó diciendo.

“Yo también espero que los que vengan honren lo que nosotros vamos a dejar. No es el mismo club que recibí, el que voy a entregar. Es mucho más valioso, es mucho más grande y genuinamente dueño de todo su destino porque este club no está hipotecado, no hay un lote en garantía. Ese es el orgullo máximo que tengo. Claro, hay compromisos bancarios, que laburen para pagar”, subrayó.

En la parte final se refirió a lo deportivo y deseó que la próxima directiva pueda “destacarse mejor”, que fue uno de los puntos cuestionados de la gestión de Juan José Zapag.

