10 nov. 2025
Cerro Porteño

Federico Carrizo: “Un grupo fuerte”

Federico Carrizo, el destacado en Cerro Porteño en el empate ante Trinidense, no ocultó su molestia por el resultado pero advirtió que como grupo siguen fuertes en busca del objetivo.

Noviembre 10, 2025 10:37 a. m. • 
Por Redacción D10
G5WEvXaWIAArBZO.jpg

Federico Carrizo, mediocampista argentino de Cerro Porteño.

@ccp1912oficial

Cerro Porteño empató 1-1 ante Sportivo Trinidense por la fech 20 del torneo Clausura y el destacado azulgrana fue el argentino Federico Pachi Carrizo, quien habló para la televisión una vez finalizado el compromiso.

“Un poco de bronca porque costó el juego luego de quedar con uno menos, pero queda la sensación de que si intentábamos un poquito más lo lográbamos, pero esto es así, este tipo de torneos se definen en las últimas fechas”, expuso el azulgrana Federico Carrizo.

El atacante además argumentó: “Tuve dos acciones, en la primera le di con mucha fuerza, y en el tiro libre a veces pega en el palo y entra, pero no quiso ser esta vez”, sumando: “Hay que seguir trabajando, esto depende de nosotros, el grupo está muy fuerte”.

Federico Carrizo Cerro Porteño Torneo Clausura
Redacción D10
Más contenido de esta sección
jf salñkddfj lñsafñsa_64028788.jpg
Cerro Porteño
Emotivo encuentro de los campeones 2015
Blas Reguera, candidato a la presidencia de Cerro Porteño, encabezó una cena de conmemoración con el plantel campeón de Cerro Porteño en el Apertura 2015.
Noviembre 06, 2025 07:34 a. m.
 · 
Redacción D10
Bruno Valdez
Cerro Porteño
Opciones para fortalecer en la defensa
Cerro Porteño trabaja de cara al compromiso del domingo 9 de noviembre ante Sportivo Trinidense por la antepenúltima fecha del Clausura.
Noviembre 05, 2025 07:13 a. m.
 · 
Redacción D10
fdff.jpg
Cerro Porteño
Miguel Carrizosa: “Quizás sea la suerte de campeón”
Miguel Carrizosa, vicepresidente de Cerro Porteño, valoró la enorme victoria ante Guaraní y aseguró que esa última pelota que pegó en el travesaño “quizás sea la suerte de campeón”.
Noviembre 03, 2025 11:47 a. m.
WhatsApp Image 2025-11-02 at 9.03.13 PM.jpeg
Cerro Porteño
“La energía de la Olla fue importante”
Jorge Bava, DT de Cerro, valoró varios aspectos de la victoria sobre Guaraní y dijo que el resultado es importante de cara al futuro.
Noviembre 03, 2025 11:14 a. m.
 · 
Redacción D10
GxdTHuBWoAEKMVH.jpg
Cerro Porteño
“Tenemos que ganar como sea”
Ignacio Aliseda, jugador de Cerro Porteño, habló de la importancia del lance con Guaraní.
Octubre 31, 2025 12:50 p. m.
 · 
Redacción D10
zapag_17001272.jpg
Cerro Porteño
Raúl Zapag, frontal ante las agresiones
El ex presidente de Cerro habló acerca del momento dirigencial del club.
Octubre 31, 2025 08:12 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más