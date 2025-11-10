Federico Carrizo: “Un grupo fuerte”

Cerro Porteño empató 1-1 ante Sportivo Trinidense por la fech 20 del torneo Clausura y el destacado azulgrana fue el argentino Federico Pachi Carrizo, quien habló para la televisión una vez finalizado el compromiso.

“Un poco de bronca porque costó el juego luego de quedar con uno menos, pero queda la sensación de que si intentábamos un poquito más lo lográbamos, pero esto es así, este tipo de torneos se definen en las últimas fechas”, expuso el azulgrana Federico Carrizo.

El atacante además argumentó: “Tuve dos acciones, en la primera le di con mucha fuerza, y en el tiro libre a veces pega en el palo y entra, pero no quiso ser esta vez”, sumando: “Hay que seguir trabajando, esto depende de nosotros, el grupo está muy fuerte”.