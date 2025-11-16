16 nov. 2025

Paraguay vuelve a entrenar con la mira puesta en México

Paraguay volvió este domingo a los entrenamientos en el campo deportivo de la Universidad de Delaware con la mira puesta en el amistoso del martes contra México.

Noviembre 16, 2025 
Jugadores de la Selección Paraguaya de Fútbol retoman entrenamientos.

Foto: Gentileza APF

La selección de Paraguay volvió este domingo a los entrenamientos en el campo deportivo de la Universidad de Delaware con la mira puesta en el amistoso del martes contra México, tras la derrota 2-1 sufrida en la víspera ante Estados Unidos, como parte de su preparación para el Mundial 2026.

Bajo las indicaciones del entrenador “Gustavo Alfaro y su cuerpo técnico, el plantel cumplió una serie de tareas que incluyeron ejercicios de activación general, carrera aeróbica, circulación técnica y fútbol en espacio reducido, apuntando a la recuperación activa y a mantener la intensidad”, informó la Federación Paraguaya de Fútbol (FPF) en un comunicado.

La Albirroja se trasladará después a la ciudad de San Antonio, en Texas, donde el martes chocará con “El Tri”, en el estadio Alamodone.

Tras la caída ante Estados Unidos en el Subaru Park, de la ciudad de Chester, Alfaro consideró ante los medios que hubo “errores que no se pueden cometer” en el Mundial.

“Estos errores en un Mundial, armás la valija y las maletas y te volvés”, advirtió el seleccionador.

Agregó que “parece una verdad común” decir que uno prefiere esos errores en el amistoso y no en la cita mundialista, pero, enfatizó, “no tienen que pasar nunca, no tienen que pasar ni aquí, ni tienen que pasar en el Mundial”.

Dijo que hubo cosas que le gustaron del equipo y “otras que faltan” y explicó que en los partidos disputados con intensidad los jugadores deben controlar la pelota y pasarla porque cuando quieren hacer un tercer toque, enfrentan la presión rival.

“Hay que acostumbrarse a jugar de esa manera. Hay que entender que, más que nada, en la mitad de la cancha se juega, no hay tiempos, porque si yo rompo la presión del rival, es ahí donde me posiciono para poder atacar”, sostuvo.

El seleccionador reconoció también que a la Albirroja le “faltó movilidad”, “más seguridad” y eficacia en la tenencia de la pelota “para obligar a retroceder a Estados Unidos”. EFE

2 de Mayo General Caballero JLM
Fútbol Paraguayo
2 de Mayo vs. General Caballero JLM: Por una nueva historia
La Copa Paraguay 2025 tendrá desde hoy a un nuevo y épico monarca: 2 de Mayo y General Caballero JLM buscarán quedarse con la copa de todos.
Noviembre 16, 2025 08:37 a. m.
 · 
México Uruguay
Fútbol Internacional
México y Uruguay empatan sin goles en partido amistoso
Las selección de México empató este sábado 0-0 ante Uruguay en partido de preparación rumbo al Mundial de 2026, sin grandes emociones y que se llevó a cabo en Torreón, Coahuila, al norte de la capital mexicana.
Noviembre 16, 2025 08:28 a. m.
 · 
Estados Unidos Paraguay
Selección Paraguaya
Paraguay cae ante un Estados Unidos con más intensidad
La Selección Paraguaya perdió ante Estados Unidos por 2-1 en un encuentro amistoso disputado en Pensilvania. La Albirroja fue superada por un equipo que mostró más intensidad y que controló el juego.
Noviembre 15, 2025 09:12 p. m.
 · 
Carlos Alcaraz Jannik Sinner
Tenis
Alcaraz-Sinner: clásico y final soñada en la Copa de Maestros
El español Carlos Alcaraz y el italiano Jannik Sinner, los dos mejore tenistas del planeta, pugnarán este domingo en Turín por la Copa de Maestros, en una final soñada por amantes y organización de las Finales ATP y que será la sexta del año entre ambos.
Noviembre 15, 2025 07:05 p. m.
 · 
Turquía
Eliminatorias
Turquía se apunta a la repesca
Turquía firmó una victoria estéril frente a Bulgaria (2-0) con un tanto de penal de Calhanoglu y uno en propia meta de Chernev y peleará en la repesca por ir al Mundial tras la victoria de España en Georgia (0-4).
Noviembre 15, 2025 05:40 p. m.
 · 
alemainia Burkina Faso.png
Mundial Sub 17
Burkina Faso da la sorpresa en el Mundial sub-17 y tumba a la campeona, Alemania
La selección de Burkina Faso protagonizó la gran sorpresa de los dieciseisavos de final del Mundial sub-17, que se disputa en Catar, tras ganar por 0-1 este sábado a la de Alemania, la vigente campeona.
Noviembre 15, 2025 04:55 p. m.
 · 
