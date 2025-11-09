09 nov. 2025
Cerro Porteño

Cerro Porteño empata con Trinidense, pero lidera en solitario por la derrota de Guaraní

Cerro Porteño empató sin goles ante Trinidense, un punto que sirve para ser líder en solitario el torneo Clausura por la derrota de Guaraní a manos de Libertad.

Noviembre 09, 2025 08:02 p. m. • 
Por Redacción D10
WhatsApp Image 2025-11-09 at 19.26.15.jpeg

Cerro Porteño empató sin goles ante Sportivo Trinidense.

Foto: Andrés Catalán - ÚH

Cerro Porteño no pasó del empate 0-0 ante Sportivo Trinidense que ofició de local en La Huerta, que estuvo repleta de hinchas azulgranas que vieron como su equipo no pudo conseguir la victoria que le hubiese permitido acercarse aún más al título del torneo Clausura. Sin embargo, Guaraní volvió a fallar confirmando que se desinfló en el tramo final del Clausura.

El Ciclón intentó, fue protagonista pero no tuvo la fortuna de su lado con dos tiros de Cecilio Domínguez y Federico Carrizo de tiro libre que impactaron en el palo de Sportivo Trinidense.

El equipo de Jorge Bava sufrió la expulsión del argentino Ignacio Aliseda al inicio de la etapa complementaria y aunque no se notó la diferencia en el campo, al Ciclón le costó más generar situaciones de peligro frente a la portería rival. A poco del final, Alex Álvarez se fue expulsado en Sportivo Trinidense y en la última del partido un cabezazo de Juan Manuel Iturbe pudo haber terminado en el gol de la victoria, pero el tiro se marchó por encima del travesaño.

El empate 0-0 fue el resultado final del compromiso entre Sportivo Trinidense y Cerro Porteño en el estadio La Huerta. El Ciclón pasa a sumar 40 puntos, lidera en solitario producto de la derrota de Guaraní a manos de Libertad. Mientras que el Triki se ubica tercero con 31 unidades.

La próxima fecha, la penúltima del torneo Clausura, Cerro Porteño recibirá en el Defensores del Chaco a Libertad y Trinidense recibirá a Tembetary.

Cerro Porteño Trinidense Torneo Clausura
Redacción D10
