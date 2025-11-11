11 nov. 2025
Cerro Porteño

“Cada partido será una final”

Carrizosa valoró la actitud del equipo que siempre apunta a ganar. El directivo aseguró que la propuesta es jugar en La Nueva Olla ante el Gumarelo.

Noviembre 11, 2025 07:14 a. m. • 
Por Redacción D10
G5acrF6WkAALdSl.jpeg

Por más. Cerro Porteño apunta a cerrar la temporada con el título. Para ello, debe de ganar sus últimos dos juegos.

Cerro Porteño sigue en lo más alto de la clasificación del torneo Clausura, luego del empate con Sportivo Trinidense sin goles, aprovechando el tropiezo de Guaraní ante Libertad, para aventajarlo con un punto de diferencia.

El directivo azulgrana, Miguel Carrizosa, en charla con Fútbol a lo Grande (1080 AM), analizó el momento del equipo, a lo que expuso: “Contento con la actitud y por la búsqueda permanente de ganar por parte del equipo, pero no así con el resultado, el rendimiento y la hinchada excelente solo que no quería entrar la pelota”.

Carrizosa también planteó de que la resolución del juego fue un poco por la suerte, a lo que argumentó: “El deseo era ganar, se vio que Cerro Porteño fue el que propuso durante todo el encuentro y estuvimos pegando en el travesaño, fue un juego en donde nos faltó un poquito de suerte por los palos y las jugadas que no se concretaron, pero la próxima ya tiene que entrar todo eso que fallamos”.

Acerca de lo que se viene, el dirigente del Ciclón apuntó: “Cada partido será un final, eso será para todos, duros desde ahora, ya que a nosotros nos toca Libertad y para Guaraní ir a Mallorquín que tampoco no es fácil”.

Acerca del choque ante los albinegros, Carrizosa enfatizó: “Queremos jugar en nuestra casa y con nuestra gente contra Libertad; en el contrato está previsto que podemos utilizar nuestro campo el domingo 23 en nuestro último juego como local”, agregando además acerca de la posición de la dirigencia: “Ganamos nuestro partido ante Libertad y prácticamente somos campeones y puede llegar a proclamarse de local, y queremos tener esa chance de ser campeones en nuestro estadio”.

El plantel de Cerro Porteño recibiría como local a Libertad el domingo 23 en horario por definir en la Divisional de primera de la APF. El Azulgrana aventaja 1 punto a Guaraní en la cima del torneo, por lo que ganando en la otra ronda, y si Guaraní no derrota al General Caballero como visitante, estaría concretando el título de campeón del Clausura, luego de 4 años de sequía (la última consagración fue a finales del 2021).

Cerro Porteño Torneo Clausura Miguel Carrizosa
Redacción D10
Más contenido de esta sección
G5B4F-kWQAI0Irc.jpeg
Cerro Porteño
Un amor para la eternidad
Cerro Porteño demostró una vez más conectar con los sentimientos más nobles más allá del fútbol, esta vez realzando un amor para la eternidad.
Noviembre 06, 2025 10:08 a. m.
 · 
Redacción D10
jf salñkddfj lñsafñsa_64028788.jpg
Cerro Porteño
Emotivo encuentro de los campeones 2015
Blas Reguera, candidato a la presidencia de Cerro Porteño, encabezó una cena de conmemoración con el plantel campeón de Cerro Porteño en el Apertura 2015.
Noviembre 06, 2025 07:34 a. m.
 · 
Redacción D10
Bruno Valdez
Cerro Porteño
Opciones para fortalecer en la defensa
Cerro Porteño trabaja de cara al compromiso del domingo 9 de noviembre ante Sportivo Trinidense por la antepenúltima fecha del Clausura.
Noviembre 05, 2025 07:13 a. m.
 · 
Redacción D10
fdff.jpg
Cerro Porteño
Miguel Carrizosa: “Quizás sea la suerte de campeón”
Miguel Carrizosa, vicepresidente de Cerro Porteño, valoró la enorme victoria ante Guaraní y aseguró que esa última pelota que pegó en el travesaño “quizás sea la suerte de campeón”.
Noviembre 03, 2025 11:47 a. m.
WhatsApp Image 2025-11-02 at 9.03.13 PM.jpeg
Cerro Porteño
“La energía de la Olla fue importante”
Jorge Bava, DT de Cerro, valoró varios aspectos de la victoria sobre Guaraní y dijo que el resultado es importante de cara al futuro.
Noviembre 03, 2025 11:14 a. m.
 · 
Redacción D10
GxdTHuBWoAEKMVH.jpg
Cerro Porteño
“Tenemos que ganar como sea”
Ignacio Aliseda, jugador de Cerro Porteño, habló de la importancia del lance con Guaraní.
Octubre 31, 2025 12:50 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más