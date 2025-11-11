“Cada partido será una final”

Cerro Porteño sigue en lo más alto de la clasificación del torneo Clausura, luego del empate con Sportivo Trinidense sin goles, aprovechando el tropiezo de Guaraní ante Libertad, para aventajarlo con un punto de diferencia.

El directivo azulgrana, Miguel Carrizosa, en charla con Fútbol a lo Grande (1080 AM), analizó el momento del equipo, a lo que expuso: “Contento con la actitud y por la búsqueda permanente de ganar por parte del equipo, pero no así con el resultado, el rendimiento y la hinchada excelente solo que no quería entrar la pelota”.

Carrizosa también planteó de que la resolución del juego fue un poco por la suerte, a lo que argumentó: “El deseo era ganar, se vio que Cerro Porteño fue el que propuso durante todo el encuentro y estuvimos pegando en el travesaño, fue un juego en donde nos faltó un poquito de suerte por los palos y las jugadas que no se concretaron, pero la próxima ya tiene que entrar todo eso que fallamos”.

Acerca de lo que se viene, el dirigente del Ciclón apuntó: “Cada partido será un final, eso será para todos, duros desde ahora, ya que a nosotros nos toca Libertad y para Guaraní ir a Mallorquín que tampoco no es fácil”.

Acerca del choque ante los albinegros, Carrizosa enfatizó: “Queremos jugar en nuestra casa y con nuestra gente contra Libertad; en el contrato está previsto que podemos utilizar nuestro campo el domingo 23 en nuestro último juego como local”, agregando además acerca de la posición de la dirigencia: “Ganamos nuestro partido ante Libertad y prácticamente somos campeones y puede llegar a proclamarse de local, y queremos tener esa chance de ser campeones en nuestro estadio”.

El plantel de Cerro Porteño recibiría como local a Libertad el domingo 23 en horario por definir en la Divisional de primera de la APF. El Azulgrana aventaja 1 punto a Guaraní en la cima del torneo, por lo que ganando en la otra ronda, y si Guaraní no derrota al General Caballero como visitante, estaría concretando el título de campeón del Clausura, luego de 4 años de sequía (la última consagración fue a finales del 2021).