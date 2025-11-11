Rubén Recalde niega acercamiento con Blas Reguera, pero no lo descarta

En las últimas horas trascendió una posible alianza entre Rubén Recalde y Blas Reguera, precandidatos a la presidencia de Cerro Porteño, pero eso quedó descartado en el programa Fútbool a lo Grande por Radio Monumental 1080AM.

Rubén Recalde fue consultado sobre esta información en la 1080AM, pero lo descartó. “Hoy esta alejado de la realidad pero podemos ver a fin de mes”, tiró.

Recalde no cerró la puerta de la alianza ni a Reguera ni a cualquier otro precandidato. “Nosotros como movimiento estamos con una fortaleza enorme y los que quieran sumarse, bienvenidos”, cerró.