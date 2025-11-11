11 nov. 2025
Cerro Porteño

Rubén Recalde niega acercamiento con Blas Reguera, pero no lo descarta

Rubén Recalde, líder del movimiento Mundo Cerro, negó que haya una alianza con Blas Reguera, aunque no descartó una posible alianza con miras a las elecciones para la presidencia de Cerro Porteño.

Noviembre 11, 2025 01:07 p. m. • 
Por Redacción D10
GsToH0MWUAALBkT.jpg

Rubén Recalde, candidato a presidente de Cerro Porteño.

En las últimas horas trascendió una posible alianza entre Rubén Recalde y Blas Reguera, precandidatos a la presidencia de Cerro Porteño, pero eso quedó descartado en el programa Fútbool a lo Grande por Radio Monumental 1080AM.

Rubén Recalde fue consultado sobre esta información en la 1080AM, pero lo descartó. “Hoy esta alejado de la realidad pero podemos ver a fin de mes”, tiró.

Recalde no cerró la puerta de la alianza ni a Reguera ni a cualquier otro precandidato. “Nosotros como movimiento estamos con una fortaleza enorme y los que quieran sumarse, bienvenidos”, cerró.

Rubén Recalde Blas Reguera Cerro Porteño
Redacción D10
