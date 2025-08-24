El Decano quiere volver al triunfo

Olimpia se presenta hoy en Juan León Mallorquín, desde las 16:00, para enfrentar en el estadio Ka’arendy al General Caballero en la continuidad de la fecha 9 del Clausura 2025.

El equipo de Ramón Díaz necesita con suma urgencia volver a ganar en el campeonato, tras tres clásicos sin poder recoger los tres puntos (dos derrotas y un empate).

Estos resultados dejaron muy rezagado al Decano, en el que se mantendrá como titular el juvenil Facundo Insfrán y en el que la gran novedad podría ser el regreso del mediocampista Alex Franco.

El elenco local, por su parte, quiere aprovechar el mal momento de su rival para seguir sumando en la tabla del promedio. Arriba a este duelo, tras empatar sin goles con Recoleta.

CIFRA. 11 goles tiene en su cuenta Olimpia. El actual goleador del equipo es Hugo Quintana, con tres anotaciones.