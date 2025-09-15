El Danzarín gana y continúa con signos vitales

Con goles de Rodrigo Duarte y Julio Rivarola, Sol de América superó por 2-0 a Guaraní de Fram disputado en el estadio ueno Villa Alegre de Encarnación; con arbitraje de Gedidías Zacarías.

Esta victoria fue clave para el cuadro de Villa Elisa ante un rival directo por la luchaba por seguir también en la Segunda División. Con este resultado, Sol se ubica penúltimo con 1,148 detrás de Pastoreo FC 1,172 y Guaireña FC con 1,228.

El Aborigen de Fram ya sentenció su descenso con esta caída. Mientras que el Danzarín tendrá que ganar sus tres partidos siguientes y esperar que la Albiceleste del Guairá tropiece.

En la próxima fecha, la jornada 28, Sol se medirá en el Luis Alfonso Giagni a Capiatá, uno de los candidatos al ascenso.