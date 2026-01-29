El cruce entre Gustavo Gómez y Hulk

El Palmeiras de Abel Ferreira terminó en tablas 2-2 este miércoles contra el Atlético Mineiro en un encuentro marcado por la paridad ofensiva, en uno de los duelos que cortó la cinta a la nueva temporada del Campeonato Brasileño.

Los capitanes Gustavo Gómez y Hulk tuvieron un particular encontronazo sobre el minuto 35, cuando el capitán de la Albirroja fue a presionar alto y cometió una infracción al brasileño, que reaccionó y pidió rápidamente la amonestación para el zaguero guaraní.

La situación no pasó a mayores. El árbitro convocó a Gómez, quien pidió disculpas y el juego siguió su desarrollo normal.

En cuanto al partido, José Manuel el ‘Flaco’ López fue el encargado de inaugurar a los 27 minutos el marcador que, antes del final de la primera parte, se ocupó de empatar Victor Hugo para el conjunto de Belo Horizonte.

Ya en el segundo tiempo los dirigidos por Jorge Sampaoli, que sobre el final fue expulsado por doble amarilla tras constantes reclamos al cuerpo arbitral, lograron ponerse al frente gracias a un gol en contra de Khellven.

Apenas diez minutos después, Vitor Roque empató con una definición precisa, encargándose de que el Palmeiras se lleve un punto a casa en la primera jornada del torneo.

El Mineiro no consiguió revertir el resultado, incluso con el lateral brasileño Renan Lodi, una de sus últimas adquisiciones, ya ostentando la titularidad.