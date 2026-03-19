Guaraní lo da vuelta y festeja en Capiatá

Guaraní encontró la victoria de la mano de Claudio David Vargas, que de forma interina se hizo cargo del equipo tras la salida de Víctor Bernay.

El elenco aborigen se hizo fuerte anoche y derrotó por 3-1 a Recoleta FC en el estadio Erico Galeano de Capiatá. Y eso que el Canario golpeó primero, ya que antes de que se vaya la primera mitad, sobre 41’, se puso arriba por intermedio de José Espínola.

En la complementaria, el Legendario reaccionó de gran manera y lo terminó dando vuelta con anotaciones de Jesús Llano (50’) y Fernando Fernández (56’).

El conjunto funebrero de Jorge González lo buscó, pero sobre el final apareció Alcides Barbotte para poner el definitivo 3-1 a favor del Aborigen.

Importantísima y necesaria victoria para Guaraní, que venía de una seguidilla de malos resultados.