El cronograma de la despedida de la Albirroja

La Selección Paraguaya viajará esta misma noche con destino a Estados Unidos, sede donde disputará la Copa del Mundo 2026.

La Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) dio a conocer este sábado el cronograma de despedida a la Albirroja donde los fanáticos podrán acompañar a la delegación con destino al Aeropuerto Silvio Pettirossi.

Según el cronograma publicado, la delegación albirroja saldrá de la sede de la APF en Luque a las 20:45 y se dirigirá a escasos kilómetros de la misma ciudad al aeropuerto para lo que será el viaje.

Recordemos que Paraguay retorna a una Copa del Mundo luego de 16 años. La última presentación de la Albirroja en una cita mundialista fue en Sudáfrica 2010.

Paraguay debuta ante Estados Unidos el viernes 12 de junio a las 22:00. En la segunda fecha medirá a Turquía el sábado 20 de junio a las 00:00 y cerrará la fase de grupos ante Australia el jueves 25 de junio a las 23:00.