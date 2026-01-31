Carlos Rejala: “Huevo después”

Un ambiente bastante caldeado se vivió este sábado en horas de la siesta por parte del candidato a presidente del club Cerro Porteño por el movimiento Nuevo Cerro, Carlos Rejala.

El líder del movimiento Nuevo Cerro no ocultó su rabia por las publicaciones de medios deportivos que daban a conocer una victoria aplastante del otro candidato a través de la boca de urna. “No se juega con el socio y ustedes le van a respetar a Cerro Porteño”, arrancó diciendo. “Esperen hasta las 5 de la tarde. Me dolió muchísimo de gente que no esperé nunca”, agregó.

Siguiendo con su descargo, apuntó contra los periodistas. “Nunca más periodistas asombrados. Esperen después, ahí todos me van a conocer”, siguió.

Por último apuntó hacia la boca de urna. “No cambien su boca de urna, así viene la gente con más rabia a votar. La previa es muy fácil, huevo después. Les pido que no varíen su boca de urna”, disparó. Por último le dijeron que estaba confiado, a lo que el candidato respondió: “Dolido”.

El cierre de las votaciones en Cerro Porteño se darán a las 17:00. El últmo reporte indica una participación del 51% de los socios habilitados para votar.