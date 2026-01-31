31 ene. 2026
Cerro Porteño

Carlos Rejala: “Huevo después”

Carlos Rejala, líder del movimiento Nuevo Cerro, se mostró bastante enojado por las publicaciones de boca de urna de los medios deportivos.

Enero 31, 2026 03:13 p. m. • 
Por Redacción D10
Carlos Rejala.png

Carlos Rejala, candidato a presidente del club Cerro Porteño por el movimiento Nuevo Cerro.

Un ambiente bastante caldeado se vivió este sábado en horas de la siesta por parte del candidato a presidente del club Cerro Porteño por el movimiento Nuevo Cerro, Carlos Rejala.

El líder del movimiento Nuevo Cerro no ocultó su rabia por las publicaciones de medios deportivos que daban a conocer una victoria aplastante del otro candidato a través de la boca de urna. “No se juega con el socio y ustedes le van a respetar a Cerro Porteño”, arrancó diciendo. “Esperen hasta las 5 de la tarde. Me dolió muchísimo de gente que no esperé nunca”, agregó.

Siguiendo con su descargo, apuntó contra los periodistas. “Nunca más periodistas asombrados. Esperen después, ahí todos me van a conocer”, siguió.

Por último apuntó hacia la boca de urna. “No cambien su boca de urna, así viene la gente con más rabia a votar. La previa es muy fácil, huevo después. Les pido que no varíen su boca de urna”, disparó. Por último le dijeron que estaba confiado, a lo que el candidato respondió: “Dolido”.

El cierre de las votaciones en Cerro Porteño se darán a las 17:00. El últmo reporte indica una participación del 51% de los socios habilitados para votar.

Carlos Rejala Cerro Porteño Asamblea de Cerro
Redacción D10
Más contenido de esta sección
20260130_094712.jpg
Cerro Porteño
Cerro Porteño: Dos jugadores en duda
El entrenador Jorge Bava esperará hasta último momento por dos de sus jugadores claves que se encuentran en duda por molestias musculares.
Enero 30, 2026 09:48 a. m.
 · 
Redacción D10
Polideportivo Cerro
Cerro Porteño
Cerro Porteño inauguró el moderno polideportivo “Arena Juan José Zapag”
La obra edilicia es la última de la saliente directiva del club Cerro Porteño que encabeza Juan José Zapag, que deja como legado de mandato “La Nueva Olla” y el nuevo “Arena”.
Enero 29, 2026 08:09 p. m.
 · 
Redacción D10
cerro porteño polideportivo_GURB4TuXAAAVMyH_55193141 copia_55207922.jpg
Cerro Porteño
Día de la preinauguración del polideportivo de Cerro Porteño
Este jueves está previsto que Cerro Porteño haga una preinauguración del polideportivo que lleva por nombre Juan José Zapag.
Enero 29, 2026 11:22 a. m.
 · 
Redacción D10
Cerro Porteño
Cerro Porteño
Cerro Porteño fortalece su trabajo desde la base
El Proyecto Fútbol Infantil Formativas CCP ya es una realidad. El Club Cerro Porteño presentó oficialmente cuatro nuevas categorías formativas para la temporada 2026: Sub 12, Sub 11, Sub 10 y Sub 9, en el Campo 2 del Parque Azulgrana.
Enero 29, 2026 10:52 a. m.
 · 
Redacción D10
Cerro Porteño
Cerro Porteño
El resultado “fue algo mentiroso”, dicen en Cerro
Cerro Porteño venció por 2-4 al Sportivo San Lorenzo en un encuentro complicado. El dirigente azulgrana Enrique Biedermann señaló que “el resultado fue algo mentiroso”.
Enero 28, 2026 02:26 p. m.
 · 
Redacción D10
G_t-1sfXAAAT8WB.jpg
Cerro Porteño
Juan Iturbe apunta a un llamado albirrojo
Juan Manuel Iturbe, goleador de Cerro Porteño, prioriza lo grupal por sobre lo individual, aunque reconoció que buscará meter presión con buenas actuaciones para un llamado a la Selección Paraguaya.
Enero 28, 2026 12:11 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más