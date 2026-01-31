Carlos Rejala acepta la derrota y felicita a Reguera por su triunfo presidencial en Cerro

Carlos Rejala, del Movimiento “Nuevo Cerro”, en redes sociales reconoció la victoria de su contrincante Blas Reguera, para la presidencia de Cerro Porteño.
En redes sociales, el candidato a la presidencia expuso: “Solo quiero decir gracias de corazón a todos los que creyeron y acompañaron. Felicito a Blas Reguera y le deseo el mayor de los éxitos al frente del Club”.
El dirigente azulgrana además puntualizó acerca de lo que fue la campaña y las elecciones en Barrio Obrero: “Lo vivido con el Pueblo Azulgrana en todo este tiempo no lo olvidaré jamás. Este vínculo es eterno. ¡Vamos siempre CERRO PORTEÑO! Los quiero mucho”.
Solo quiero decir GRACIAS de corazón a todos los que creyeron y acompañaron. Felicito a Blas @blasreguera y le deseo el mayor de los éxitos al frente del Club. Lo vivido con el Pueblo Azulgrana en todo este tiempo no lo olvidaré jamás. Este vínculo es eterno. ¡Vamos siempre CERRO… pic.twitter.com/NyaOkfkKJK— Carlitos Rejala (@carlitosrejala) January 31, 2026