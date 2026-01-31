31 ene. 2026
Cerro Porteño

Carlos Rejala acepta la derrota y felicita a Reguera por su triunfo presidencial en Cerro

El opositor en redes sociales agradeció el acompañamiento de su gente en el proyecto y remarcó vínculo “eterno” con el Ciclón.

Enero 31, 2026 08:01 p. m. • 
Por Redacción D10
WhatsApp Image 2026-01-31 at 5.52.30 PM.jpeg

Carlos Rejala felicitó a Blas Reguera.

Foto: Andrés Catalán - Última Hora

Carlos Rejala, del Movimiento “Nuevo Cerro”, en redes sociales reconoció la victoria de su contrincante Blas Reguera, para la presidencia de Cerro Porteño.

En redes sociales, el candidato a la presidencia expuso: “Solo quiero decir gracias de corazón a todos los que creyeron y acompañaron. Felicito a Blas Reguera y le deseo el mayor de los éxitos al frente del Club”.

El dirigente azulgrana además puntualizó acerca de lo que fue la campaña y las elecciones en Barrio Obrero: “Lo vivido con el Pueblo Azulgrana en todo este tiempo no lo olvidaré jamás. Este vínculo es eterno. ¡Vamos siempre CERRO PORTEÑO! Los quiero mucho”.

Redacción D10
