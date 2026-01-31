31 ene. 2026
Cerro Porteño

¿Quién es Blas Reguera, el nuevo presidente de Cerro Porteño?

Blas Atilio Reguera Riquelme, empresario de 47 años, es el nuevo presidente de Cerro Porteño. Te contamos su historia.

Enero 31, 2026 07:22 p. m.
ACT_6553.JPG_65383878.jpeg

Blas Reguera, nuevo presidente de Cerro Porteño.

Foto: Andrés Catalán - Última Hora

Blas Atilio Reguera Riquelme, el nuevo presidente del club más popular del Paraguay, Cerro Porteño, es un empresario de 47 años con una sólida formación académica que incluye estudios en el Colegio Goethe, Florida International University y una maestría en Administración de Empresas de INCAE Business School y la Universidad Adolfo Ibáñez.

Con una década de experiencia en el sector desarrollador, Reguera lideró proyectos estratégicos enfocados en facilitar el acceso a la vivienda y promover el desarrollo económico nacional. Su trayectoria profesional también abarca experiencia significativa en los sectores de industria y exportación, consolidándose como un líder con visión integral en el desarrollo de negocios y proyectos de impacto social. Casado y padre de cuatro hijos, combina su compromiso profesional con una vida familiar establecida.

Blas tiene una fuerte identidad azulgrana: es nieto de Blas N. Riquelme, quien fue presidente del Club Cerro Porteño entre 1971 y 1972, lo que refuerza un vínculo histórico y familiar con la institución que hoy aspira a conducir.

Trabajó en el fortalecimiento de la cantera de Cerro Porteño desde 2014 y llegó a ocupar la vicepresidencia del club, dirigiendo las Divisiones Formativas. Además, fue director del Departamento de Fútbol en el año 2015, año en que Cerro Porteño se consagró campeón del fútbol paraguayo bajo la dirección técnica del Tiburón Torres. También le tocó liderar el periodo 2016, año en que Cerro llegó a semifinales de la Copa Sudamericana bajo la dirección técnica de Gustavo Florentín.

Liderazgo gremial

Con una trayectoria gremial construida desde muy joven, su primera experiencia como líder fue en 1996, cuando fue electo presidente del Centro de Estudiantes del Colegio Goethe. Ahora que llegó a la presidencia del Ciclón, se cumplen exactamente 30 años de aquel primer rol de conducción, marcando una coherente y sostenida vocación de servicio y liderazgo.

Posteriormente, en 2002, fue presidente de la Asociación de Ex Alumnos del mismo colegio, fortaleciendo su vínculo con la comunidad educativa. Más recientemente, se desempeñó como presidente y cofundador de la Cámara Paraguaya de la Primera Vivienda (CAPRIVI) entre 2023 y 2025, desde donde impulsó iniciativas en favor del acceso a la vivienda y el desarrollo del sector, trasladando esa experiencia de gestión también al ámbito del fútbol paraguayo.

Desde hoy y por los próximos cuatro años, Blas Reguera será el encargado de dirigir el rumbo del Más Popular del Paraguay y uno de los clubes más importantes de Sudamérica, Cerro Porteño.

Blas Reguera Cerro Porteño Fútbol paraguayo
Más contenido de esta sección
G__zEaMXAAApjfd.jpg
Cerro Porteño
Carlos Rejala: “Que no se sorprendan”
Carlos Rejala, candidato a presidente de Cerro Porteño por el movimiento Nuevo Cerro, advirtió que se siente ganador y “que no se sorprendan con el resultado final”.
Enero 31, 2026 12:18 p. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2026-01-31 at 11.10.45.jpeg
Cerro Porteño
Blas Reguera: “Va a ser un día histórico”
Blas Reguera, candidato a la presidencia de Cerro Porteño por el movimiento Cerro Primero, habló tras votar en las elecciones del club.
Enero 31, 2026 11:44 a. m.
 · 
Redacción D10
G__48h1WAAAP2Vq.jpg
Cerro Porteño
Carlos Rejala y Blas Reguera ya votaron
Los candidatos a la presidencia del club Cerro Porteño, Carlos Rejala y Blas Reguera, ya depositaron su voto.
Enero 31, 2026 08:34 a. m.
 · 
Redacción D10
20260131_081124.jpg
Cerro Porteño
En marcha la asamblea de elecciones en Cerro Porteño
Arrancó bien temprano la asamblea de elecciones en el club Cerro Porteño, luchan por la presidencia azulgrana: Blas Reguera y Carlos Rejala.
Enero 31, 2026 08:13 a. m.
 · 
Redacción D10
Cerro Porteño
Cerro Porteño
A Cerro Porteño le cayó otra inhibición
Hace una semana, Cerro Porteño levantó las cuatro inhibiciones que la FIFA le había impuesto y pudo inscribir a sus refuerzos. Sin embargo, hoy tiene un nuevo caso que le afectaría por tres mercados de pases.
Enero 30, 2026 02:16 p. m.
 · 
Redacción D10
20260130_094712.jpg
Cerro Porteño
Cerro Porteño: Dos jugadores en duda
El entrenador Jorge Bava esperará hasta último momento por dos de sus jugadores claves que se encuentran en duda por molestias musculares.
Enero 30, 2026 09:48 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más