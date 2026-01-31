¿Quién es Blas Reguera, el nuevo presidente de Cerro Porteño?

Blas Atilio Reguera Riquelme, el nuevo presidente del club más popular del Paraguay, Cerro Porteño, es un empresario de 47 años con una sólida formación académica que incluye estudios en el Colegio Goethe, Florida International University y una maestría en Administración de Empresas de INCAE Business School y la Universidad Adolfo Ibáñez.

Con una década de experiencia en el sector desarrollador, Reguera lideró proyectos estratégicos enfocados en facilitar el acceso a la vivienda y promover el desarrollo económico nacional. Su trayectoria profesional también abarca experiencia significativa en los sectores de industria y exportación, consolidándose como un líder con visión integral en el desarrollo de negocios y proyectos de impacto social. Casado y padre de cuatro hijos, combina su compromiso profesional con una vida familiar establecida.

Blas tiene una fuerte identidad azulgrana: es nieto de Blas N. Riquelme, quien fue presidente del Club Cerro Porteño entre 1971 y 1972, lo que refuerza un vínculo histórico y familiar con la institución que hoy aspira a conducir.

Trabajó en el fortalecimiento de la cantera de Cerro Porteño desde 2014 y llegó a ocupar la vicepresidencia del club, dirigiendo las Divisiones Formativas. Además, fue director del Departamento de Fútbol en el año 2015, año en que Cerro Porteño se consagró campeón del fútbol paraguayo bajo la dirección técnica del Tiburón Torres. También le tocó liderar el periodo 2016, año en que Cerro llegó a semifinales de la Copa Sudamericana bajo la dirección técnica de Gustavo Florentín.

Liderazgo gremial

Con una trayectoria gremial construida desde muy joven, su primera experiencia como líder fue en 1996, cuando fue electo presidente del Centro de Estudiantes del Colegio Goethe. Ahora que llegó a la presidencia del Ciclón, se cumplen exactamente 30 años de aquel primer rol de conducción, marcando una coherente y sostenida vocación de servicio y liderazgo.

Posteriormente, en 2002, fue presidente de la Asociación de Ex Alumnos del mismo colegio, fortaleciendo su vínculo con la comunidad educativa. Más recientemente, se desempeñó como presidente y cofundador de la Cámara Paraguaya de la Primera Vivienda (CAPRIVI) entre 2023 y 2025, desde donde impulsó iniciativas en favor del acceso a la vivienda y el desarrollo del sector, trasladando esa experiencia de gestión también al ámbito del fútbol paraguayo.

Desde hoy y por los próximos cuatro años, Blas Reguera será el encargado de dirigir el rumbo del Más Popular del Paraguay y uno de los clubes más importantes de Sudamérica, Cerro Porteño.