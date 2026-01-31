31 ene. 2026
Cerro Porteño

Blas Reguera es el nuevo presidente de Cerro Porteño

Con una participación histórica en las urnas, el movimiento “Cerro Primero”, liderado por Blas Reguera, ganó las elecciones en Cerro Porteño de forma aplastante.

Enero 31, 2026 07:02 p. m. • 
Por Redacción D10
WhatsApp Image 2026-01-31 at 5.30.04 PM.jpeg

Blas Reguera, nuevo titular de Cerro Porteño.

Foto: Andrés Catalán - Última Hora

Cerro Porteño vivió una jornada cívica histórica con un récord de participación del socio en las urnas. Con una clara diferencia, el movimiento “Cerro Primero”, liderado por Blas Atilio Reguera, terminó las elecciones como ganador.

La tendencia que se vino manejando a lo largo del día se terminó confirmando con el conteo de votos en cada una de las mesas. Blas Reguera fue el holgado ganador de las elecciones de nuevas autoridades de Cerro Porteño.

Pese al enfado de Carlos Rejala durante la jornada por la tendencia publicada por medios deportivas sobre la boca de urna, el resultado final fue el que se fue manejando y su derrota se terminó confirmando.

Blas Reguera será el nuevo presidente de Cerro Porteño a partir de este 1 de febrero, asume en reemplazo de Juan José Zapag en el cargo más importante a nivel dirigencial del club Cerro Porteño.

Cerro Porteño Blas Reguera Carlos Rejala
Redacción D10
