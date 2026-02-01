31 ene. 2026
Cerro Porteño

Blas Reguera: “Comenzamos una nueva historia”

El presidente Blas Reguera llamó a la unidad en su nuevo proyecto en Cerro Porteño.

Enero 31, 2026 09:39 p. m. • 
Por Redacción D10
IMG-20260131-WA0426.jpg

Blas Reguera junto a su equipo político celebrando la victoria.

Foto: Andrés Catalán - Última Hora

Consumada la victoria de Blas Reguera como presidente de Cerro Poreño, el dirigente llamó a la unidad del pueblo azulgrana para afrontar los desafíos que tendrá como líder por los próximos 4 años.

“Hoy comenzamos a escribir una nueva historia. Agradecer a los hinchas, a los socios que apoyaron este proyecto. Querido pueblo azulgrana, no les vamos a defraudar”, expuso Reguera que tuvo un amplio apoyo de la masa societaria.

Acerca de cómo será su hoja de ruta al frente del Ciclón, Reguera afirmó: “Mucha presencia dirigencial, mucha cercanía y que el club abra las puertas al pueblo”.

El dirigente además apuntó que busca una gran unidad a lo que sumó: “Cercanía con el socio y con el plantel. Hablar con el cuerpo técnico para saber cómo planificar la semana e ir a cenar con el plantel. Con toda el alma vamos a buscar la unidad en el club, para lograr lo que queremos, necesitamos un Cerro unido”.

Blas Reguera fue electo como nuevo presidente de Cerro Porteño por los próximos cuatro años. Su primer partido oficial como cabeza del Ciclón será este lunes ante Sportivo Luqueño en La Nueva Olla desde las 20:15.

Blas Reguera Cerro Porteño Carlos Rejala
Redacción D10
