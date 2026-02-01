Cerro Porteño ya tiene nuevo presidente, se trata del empresario Atilio Blas Reguera Riquelme, que tendrá a su cargo una comisión directiva en su mayoría pertenecientes a su movimiento, aunque también habrá integrantes del otro bando que pugnó en estas elecciones, “Nuevo Cerro”.

La nueva comisión directiva de Cerro Porteño quedó así:

Presidente: Blas Reguera

Vicepresidentes: Luis Ortega, Jorge Riquelme, Rubén Recalde y Carolina de Bestard.

Miembros titulares:

Gustavo Samaniego

Luis Lavigne

Federico Ferreira

JLU Jacquet

Aty Figueredo

Guido Báez

Enrique Biedermann

Miembros Suplentes:

Vilma Cáceres

Dani Da Rosa

Blas Ojeda

Víctor Ibarrola

Síndicos:

Fredy Mongelós

Máximo Barreto

Síndicos suplentes:

César Martínez

Osvaldo Farrés