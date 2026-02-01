01 feb. 2026
La nueva comisión directiva de Cerro Porteño

Blas Reguera ganó las elecciones y se convirtió en nuevo presidente del club Cerro Porteño. En D10 te contamos quiénes formarán parte de su comisión directiva.

Febrero 01, 2026 11:38 a. m. • 
Por Redacción D10
WhatsApp Image 2026-01-31 at 22.34.38.jpeg

Blas Reguera con puño apretado celebra ser el nuevo presidente de Cerro Porteño.

Foto: Andrés Catalán - Última Hora

Cerro Porteño ya tiene nuevo presidente, se trata del empresario Atilio Blas Reguera Riquelme, que tendrá a su cargo una comisión directiva en su mayoría pertenecientes a su movimiento, aunque también habrá integrantes del otro bando que pugnó en estas elecciones, “Nuevo Cerro”.

La nueva comisión directiva de Cerro Porteño quedó así:

Presidente: Blas Reguera

Vicepresidentes: Luis Ortega, Jorge Riquelme, Rubén Recalde y Carolina de Bestard.

Miembros titulares:

Gustavo Samaniego

Luis Lavigne

Federico Ferreira

JLU Jacquet

Aty Figueredo

Guido Báez

Enrique Biedermann

Miembros Suplentes:

Vilma Cáceres

Dani Da Rosa

Blas Ojeda

Víctor Ibarrola

Síndicos:

Fredy Mongelós

Máximo Barreto

Síndicos suplentes:

César Martínez

Osvaldo Farrés

