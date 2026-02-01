Cerro Porteño ya tiene nuevo presidente, se trata del empresario Atilio Blas Reguera Riquelme, que tendrá a su cargo una comisión directiva en su mayoría pertenecientes a su movimiento, aunque también habrá integrantes del otro bando que pugnó en estas elecciones, “Nuevo Cerro”.
La nueva comisión directiva de Cerro Porteño quedó así:
Presidente: Blas Reguera
Vicepresidentes: Luis Ortega, Jorge Riquelme, Rubén Recalde y Carolina de Bestard.
Miembros titulares:
Gustavo Samaniego
Luis Lavigne
Federico Ferreira
JLU Jacquet
Aty Figueredo
Guido Báez
Enrique Biedermann
Miembros Suplentes:
Vilma Cáceres
Dani Da Rosa
Blas Ojeda
Víctor Ibarrola
Síndicos:
Fredy Mongelós
Máximo Barreto
Síndicos suplentes:
César Martínez
Osvaldo Farrés