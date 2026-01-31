Incidentes entre Aquiles Báez y Ariel Martínez

En las afueras de La Nueva Olla se registró un tenso cruce de palabras entre el ex futbolista Carlos ‘Aquiles’ Báez, seguidor del movimiento de Blas Reguera, y Ariel Martínez, candidato a vicepresidente en la lista de Carlos Rejala.

El inconveniente comenzó cuando Carlos Aquiles Báez saludó de forma irónica a Ariel Martínez tratándolo de “olimpero”, a lo que el ex ministro del interior le respondió: “No me toques”.

El tenso cruce de palabras siguió en las afueras de La Nueva Olla. Ariel Martínez se retiró haciendo gestos y Aquiles Báez en compañía de otros hinchas del Ciclón empezaron a cantar: “Martínez olimpero”.

El cierre de las votaciones en Cerro Porteño se darán a las 17:00. El último reporte indica una participación del 69% de los socios habilitados para votar.