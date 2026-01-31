31 ene. 2026
Cerro Porteño

Incidentes entre Aquiles Báez y Ariel Martínez

Se registró un tenso incidente en las afueras de La Nueva Olla entre Carlos ‘Aquiles’ Báez y Ariel Martínez.

Enero 31, 2026 03:40 p. m. • 
Por Redacción D10
Sin título.png

Carlos Aquiles Báez y Ariel Martínez se dijeron de todo en La Nueva Olla.

En las afueras de La Nueva Olla se registró un tenso cruce de palabras entre el ex futbolista Carlos ‘Aquiles’ Báez, seguidor del movimiento de Blas Reguera, y Ariel Martínez, candidato a vicepresidente en la lista de Carlos Rejala.

El inconveniente comenzó cuando Carlos Aquiles Báez saludó de forma irónica a Ariel Martínez tratándolo de “olimpero”, a lo que el ex ministro del interior le respondió: “No me toques”.

El tenso cruce de palabras siguió en las afueras de La Nueva Olla. Ariel Martínez se retiró haciendo gestos y Aquiles Báez en compañía de otros hinchas del Ciclón empezaron a cantar: “Martínez olimpero”.

El cierre de las votaciones en Cerro Porteño se darán a las 17:00. El último reporte indica una participación del 69% de los socios habilitados para votar.

Ariel Martínez Carlos Aquiles Báez Cerro Porteño
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Cerro Porteño
Cerro Porteño
A Cerro Porteño le cayó otra inhibición
Hace una semana, Cerro Porteño levantó las cuatro inhibiciones que la FIFA le había impuesto y pudo inscribir a sus refuerzos. Sin embargo, hoy tiene un nuevo caso que le afectaría por tres mercados de pases.
Enero 30, 2026 02:16 p. m.
 · 
Redacción D10
20260130_094712.jpg
Cerro Porteño
Cerro Porteño: Dos jugadores en duda
El entrenador Jorge Bava esperará hasta último momento por dos de sus jugadores claves que se encuentran en duda por molestias musculares.
Enero 30, 2026 09:48 a. m.
 · 
Redacción D10
Polideportivo Cerro
Cerro Porteño
Cerro Porteño inauguró el moderno polideportivo “Arena Juan José Zapag”
La obra edilicia es la última de la saliente directiva del club Cerro Porteño que encabeza Juan José Zapag, que deja como legado de mandato “La Nueva Olla” y el nuevo “Arena”.
Enero 29, 2026 08:09 p. m.
 · 
Redacción D10
cerro porteño polideportivo_GURB4TuXAAAVMyH_55193141 copia_55207922.jpg
Cerro Porteño
Día de la preinauguración del polideportivo de Cerro Porteño
Este jueves está previsto que Cerro Porteño haga una preinauguración del polideportivo que lleva por nombre Juan José Zapag.
Enero 29, 2026 11:22 a. m.
 · 
Redacción D10
Cerro Porteño
Cerro Porteño
Cerro Porteño fortalece su trabajo desde la base
El Proyecto Fútbol Infantil Formativas CCP ya es una realidad. El Club Cerro Porteño presentó oficialmente cuatro nuevas categorías formativas para la temporada 2026: Sub 12, Sub 11, Sub 10 y Sub 9, en el Campo 2 del Parque Azulgrana.
Enero 29, 2026 10:52 a. m.
 · 
Redacción D10
Cerro Porteño
Cerro Porteño
El resultado “fue algo mentiroso”, dicen en Cerro
Cerro Porteño venció por 2-4 al Sportivo San Lorenzo en un encuentro complicado. El dirigente azulgrana Enrique Biedermann señaló que “el resultado fue algo mentiroso”.
Enero 28, 2026 02:26 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más