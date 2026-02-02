01 feb. 2026
Paraguayos en el Exterior

Ángel Romero debuta en Boca Juniors generando un penal

El delantero paraguayo Ángel Romero debutó oficialmente en Boca Juniors siendo clave en uno de los goles del triunfo ante Newell’s Old Boys.

Febrero 01, 2026 10:20 p. m. • 
Por Redacción D10
Boca.jpg

Ángel Romero luce la camiseta número 29 en Boca Juniors.

Boca Juniors derrotó 2-0 a Newell’s Old Boys por la fecha 3 del fútbol argentino en el partido disputado en la Bombonera que tuvo además el estreno oficial del delantero paraguayo Ángel Romero en el conjunto xeneize.

Ángel estuvo como suplente e ingresó al campo de juego al inicio de la segunda parte. A 7 minutos de haber ingresado ya generó un penal que fue sancionado vía VAR y que transformó en gol el campeón del mundo Leandro Paredes.

El paraguayo recibió todo tipo de elogios por parte de los hinchas de Boca Juniors ya que además de haber generado el penal, tuvo buenas sociedades en el campo de juego, tocaba bien de espaldas, hacía buenas descargas y bajaba a colaborar con el equipo.

Con esta victoria, Boca Juniors pasa a sumar 6 puntos en la clasificación de la Zona A. Newell’s se encuentra penúltimo con solo 1 punto. La próxima fecha, Boca Juniors visitará a Vélez Sarsfield y Newell’s recibirá a Defensa y Justicia.

Redacción D10
