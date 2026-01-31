Carlos Rejala: “Que no se sorprendan”

Carlos Rejala, candidato a presidente de Cerro Porteño, continúa en la zona de votación en Barrio Obrero desde tempranas horas y conversó en exclusiva con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080AM.

Consultado sobre el cariño de la gente a lo largo de la jornada cívica en Barrio Obrero, Rejala no ocultó su emoción. “Ni en mis mejores sueños me esperaba esto. Lo que estoy sintiendo hoy nunca más me voy a olvidar”, comenzó diciendo.

Sobre las palabras de su familia en este momento, Rejala se sinceró. “Ellos me dicen que huevo que tenés, cómo lográs enfrentar todo esto”, dijo.

Sobre cómo viene desarrollándose la jornada también expresó sus sensaciones. “Contento por todo lo que se logró, es inexplicable lo que estoy sintiendo”, detalló. “Me atrapa la gente. Vienen cerristas de todo el país e incluso del exterior. Primera vez en 41 años que veo algo similar, Cerro es único”, agregó.

Por útimo dejó una bomba, como nos tiene acostumbrado. “Yo ya me siento un ganador y que no se sorprenda la gente con el resultado después”, cerró.