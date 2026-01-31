Harrison felicitó a Reguera por su elección como presidente de Cerro Porteño

Robert Harrison, presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), en su cuenta personal de redes sociales hizo llegar sus felicitaciones a Blas Reguera, por su triunfo en la Asamblea de elección de autoridades de Cerro Porteño.

“Extiendo mis saludos a mi amigo Blas Reguera, flamante presidente electo del Club Cerro Porteño. Desde la Asociación Paraguaya de Fútbol”, apuntó Harrison.

El presidente de APF además sumó: “Expresamos nuestras felicitaciones, con el firme deseo de seguir trabajando de manera conjunta con una de las instituciones más tradicionales de nuestro fútbol”.

Harrison también valoró la gran fiesta cívica a lo que agregó: “Asimismo, hago llegar un saludo respetuoso a Carlos Rejala, valorando el comportamiento cívico demostrado y su compromiso con la vida institucional del club. ¡Felicidades! ¡El pueblo azulgrana ya eligió a su nuevo presidente”.