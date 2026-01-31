31 ene. 2026
Cerro Porteño

Harrison felicitó a Reguera por su elección como presidente de Cerro Porteño

El mandamás de la APF valoró la fiesta cívica en Barrio Obrero y apuntó a seguir trabajando en la evolución del fútbol paraguayo.

Enero 31, 2026 07:52 p. m. • 
Por Redacción D10
Robert Harrison_41656112.jpg

Robert Harrison, presidente de la APF.

Robert Harrison, presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), en su cuenta personal de redes sociales hizo llegar sus felicitaciones a Blas Reguera, por su triunfo en la Asamblea de elección de autoridades de Cerro Porteño.

“Extiendo mis saludos a mi amigo Blas Reguera, flamante presidente electo del Club Cerro Porteño. Desde la Asociación Paraguaya de Fútbol”, apuntó Harrison.

El presidente de APF además sumó: “Expresamos nuestras felicitaciones, con el firme deseo de seguir trabajando de manera conjunta con una de las instituciones más tradicionales de nuestro fútbol”.

Harrison también valoró la gran fiesta cívica a lo que agregó: “Asimismo, hago llegar un saludo respetuoso a Carlos Rejala, valorando el comportamiento cívico demostrado y su compromiso con la vida institucional del club. ¡Felicidades! ¡El pueblo azulgrana ya eligió a su nuevo presidente”.

Robert Harrison Blas Reguera Asamblea de Cerro
Redacción D10
Más contenido de esta sección
G__zEaMXAAApjfd.jpg
Cerro Porteño
Carlos Rejala: “Que no se sorprendan”
Carlos Rejala, candidato a presidente de Cerro Porteño por el movimiento Nuevo Cerro, advirtió que se siente ganador y “que no se sorprendan con el resultado final”.
Enero 31, 2026 12:18 p. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2026-01-31 at 11.10.45.jpeg
Cerro Porteño
Blas Reguera: “Va a ser un día histórico”
Blas Reguera, candidato a la presidencia de Cerro Porteño por el movimiento Cerro Primero, habló tras votar en las elecciones del club.
Enero 31, 2026 11:44 a. m.
 · 
Redacción D10
G__48h1WAAAP2Vq.jpg
Cerro Porteño
Carlos Rejala y Blas Reguera ya votaron
Los candidatos a la presidencia del club Cerro Porteño, Carlos Rejala y Blas Reguera, ya depositaron su voto.
Enero 31, 2026 08:34 a. m.
 · 
Redacción D10
20260131_081124.jpg
Cerro Porteño
En marcha la asamblea de elecciones en Cerro Porteño
Arrancó bien temprano la asamblea de elecciones en el club Cerro Porteño, luchan por la presidencia azulgrana: Blas Reguera y Carlos Rejala.
Enero 31, 2026 08:13 a. m.
 · 
Redacción D10
Cerro Porteño
Cerro Porteño
A Cerro Porteño le cayó otra inhibición
Hace una semana, Cerro Porteño levantó las cuatro inhibiciones que la FIFA le había impuesto y pudo inscribir a sus refuerzos. Sin embargo, hoy tiene un nuevo caso que le afectaría por tres mercados de pases.
Enero 30, 2026 02:16 p. m.
 · 
Redacción D10
20260130_094712.jpg
Cerro Porteño
Cerro Porteño: Dos jugadores en duda
El entrenador Jorge Bava esperará hasta último momento por dos de sus jugadores claves que se encuentran en duda por molestias musculares.
Enero 30, 2026 09:48 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más