Blas Reguera: “Va a ser un día histórico”

Blas Reguera, candidato a presidente del club Cerro Porteño por el movimiento Cerro Primero, habló para los medios esta mañana luego de depositar su voto.

El candidato a presidente por el movimiento Cerro Primero dejó un mensaje al socio. “Quiero que vengan a participar, va a ser un día histórico”, comenzó diciendo.

Sobre la cantidad de gente que se veía en esas horas, manifestó: “A nivel porcentual creo que va a ser el mayor de la historia, hay una gran expectativa”.

Sobre los posibles refuerzos en caso de ganar las elecciones, Reguera fue claro. “Queremos conversar primero con el cuerpo técnico. Vinieron jugadores de jerarquía. Tenemos que trabajar de forma coordinada para traer refuerzos”, detalló.

Reguera también destacó que al término de las elecciones buscarán la unidad. “Buscaremos la unidad y poniendo siempre a Cerro Primero”, indicó.

Por último fue consultado sobre qué Blas Reguera encontrará el hincha cerrista. “Un Blas muy enfocado al hincha y al jugador”, cerró.