El Ciclón piensa en la estrategia

Cerro Porteño se prepara para recibir a Olimpia, este domingo 19 en La Nueva Olla de Barrio Obrero desde las 17:30.

El Ciclón intensifica con las labores, buscando tener a disposición a lo mejor de su plantel para el juego que es clave, ya que el Azulgrana no puede fallar para mantenerse en ritmo de su lucha por el título.

Juan Manuel Iturbe se apunta para retomar su posición en el ataque titular en Cerro Porteño luego de 7 compromisos, tras dejar atrás una lesión que lo marginó de las canchas por un poco más de un mes. Otro que trabaja con normalidad es el atacante Cecilio Domínguez, que también se perfila para ir desde el arranque. Se aguarda el arribo de Gustavo Velázquez para recomponer la líneas defensiva, tras su participación con la Albirroja en la gira por Asia, mientras que el mediocampista Jorge Morel será evaluado en los próximos días.

El Ciclón mantiene una racha de 6 juegos sin derrotas entre el Clausura y Copa Paraguay. Debe ganar o ganar para seguir prendido en los primeros lugares.

CIFRA. 14 goles tiene en el 2025 Juan Manuel Iturbe: 9 en el Apertura y 5 en el Clausura. Marcó 2 tantos contra Olimpia.