24 mar. 2026
Cerro Porteño

El Ciclón no tira la toalla en la lucha por el campeonato

Con Jorge Achucarro al mando, Cerro Porteño se prepara para lo que será su próximo partido en el Torneo Apertura.

Marzo 24, 2026 12:30 p. m.
achuc.jpg

Jorge Achucarro prepara el equipo azulgrana para el fin de semana.

Foto: Cerro Porteño.

Cerro Porteño viene de un triunfazo por 3-2 ante Libertad en La Huerta, un resultado que le permite seguir soñando con el título del Torneo Apertura 2026.

Jorge Achucarro reemplazó de forma interina a Jorge Bava en el cargo de DT y sumó una victoria muy valiosa.

El plantel azulgrana volvió a las tareas apuntando a su próximo partido: el sábado ante Sportivo San Lorenzo desde las 20:30 en La Nueva Olla.

Ese partido lo volverá a dirigir Achucarro. Las bajas obligadas que tendrá el Ciclón serán la del lateral izquierdo Marcelo Chaparro, que estará al servicio de la Albirroja Sub 20, y la de Gustavo Velázquez, quien estará en la Albirroja Mayor.

Cerro Porteño Jorge Achucarro Torneo Apertura
Más contenido de esta sección
HD26w3zXgAA6ZPL.jpeg
Cerro Porteño
La broma de Felipe Melo a Cerro Porteño
VIDEO. El histórico Felipe Melo hizo una broma sobre Cerro Porteño tras el sorteo de la Copa Libertadores.
Marzo 20, 2026 11:03 a. m.
 · 
Redacción D10
Blas Reguera_63209018.jpg
Cerro Porteño
Reguera sobre el duelo con Palmeiras: “Es un clásico”
Blas Reguera, que tuvo su primer sorteo de Copa al frente del Ciclón, tras el evento dio sus sensaciones.
Marzo 20, 2026 08:24 a. m.
 · 
Redacción D10
Cerro Porteño
Cerro Porteño
Ante Palmeiras, “con mucha más esperanza”
El vicepresidente de Cerro Porteño, Rubén Recalde, señaló se está “con mucha más esperanza” con relación al Palmeiras, que volvió a caer en el grupo de Copa Libertadores.
Marzo 19, 2026 10:52 p. m.
 · 
Redacción D10
Cerro Porteño
Cerro Porteño
Cerro Porteño ya conoce a sus rivales en la Libertadores
Cerro Porteño conforma el Grupo F de la Copa Libertadores después del sorteo de la fase de grupos que se realizó este jueves.
Marzo 19, 2026 09:23 p. m.
 · 
Redacción D10
Juan Antonio Pizzi
Cerro Porteño
Los nombres que suenan en Cerro Porteño
Tras la salida de Jorge Bava, en Cerro Porteño ya suenan algunos nombres para reemplazar al uruguayo: tres de ellos ya estuvieron en el club y uno ganó un titulo continental a nivel de selecciones.
Marzo 19, 2026 07:18 p. m.
 · 
Redacción D10
Jorge Bava
Cerro Porteño
Cerro Porteño despide a Jorge Bava
Cerro Porteño anunció este jueves la salida del entrenador uruguayo Jorge Bava, luego de la última reunión con los directivos.
Marzo 19, 2026 06:42 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más