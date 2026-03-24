El Ciclón no tira la toalla en la lucha por el campeonato

Cerro Porteño viene de un triunfazo por 3-2 ante Libertad en La Huerta, un resultado que le permite seguir soñando con el título del Torneo Apertura 2026.

Jorge Achucarro reemplazó de forma interina a Jorge Bava en el cargo de DT y sumó una victoria muy valiosa.

El plantel azulgrana volvió a las tareas apuntando a su próximo partido: el sábado ante Sportivo San Lorenzo desde las 20:30 en La Nueva Olla.

Ese partido lo volverá a dirigir Achucarro. Las bajas obligadas que tendrá el Ciclón serán la del lateral izquierdo Marcelo Chaparro, que estará al servicio de la Albirroja Sub 20, y la de Gustavo Velázquez, quien estará en la Albirroja Mayor.