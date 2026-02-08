Un flojo Cerro Porteño iguala ante un 2 de Mayo sin muchos titulares

Cerro Porteño pisó el estadio Río Parapití pensando en extender su racha en el Torneo Apertura ante un 2 de Mayo distraído por la Copa Libertadores y en deuda en el plano local.

A pesar de que el Ciclón paró prácticamente lo mejor de su plantilla, frente a un Gallo que tuvo que dar descanso a varios de sus titulares habituales, fue el conjunto norteño el que mostró más interés en abrir el marcador. El dueño de casa presionó cada salida de la visita que no logró acomodarse.

Los dirigidos por Eduardo Ledesma controlaron el juego en terreno azulgrana y hasta obligaron a Pablo Vegetti a retroceder bastante para intentar tener contacto con el balón. El Gallo generó un par de insinuaciones peligrosas que no lograron modificar el marcador.

A los 36’, la más clara la tuvo el recién ingresado Pedro Delvalle, que conectó un centro y por centímetros no encontró la portería. La última del primer tiempo fue para el 2 de Mayo: filtraron un pase entre los centrales para Diego Acosta y el tiro potente del atacante rozó el arco cuando los presentes se preparaban para celebrar el tanto.

Jorge Bava movió sus piezas para el complemento con Cecilio Domínguez y Mateo Klimowicz y rápidamente se notó en el campo generando jugadas ofensivas. Ángel Martínez le tapó un cabezazo a Ignacio Aliseda a los 52’. El Ciclón ganó en claridad con el argentino en cancha.

El 2 de Mayo ya no tuvo ese dominio de la etapa inicial y comenzó a sufrir con los pases filtrados por Mateo Klimowicz. Sin embargo, una sujeción de Rodrigo Gómez sobre Pedro Delvalle, tras revisión del VAR, le dio al local la brillante oportunidad de ponerse en ventaja de penal.

Pero Cerro Porteño le tuvo a Alexis Martín para desviar el tiro de Diego Acosta y mantener el 0-0 a los 83’. El choque caminó hacia la igualdad, aunque la última la tuvo nuevamente Diego Acosta, de cabeza, pero su frentazo volvió a carecer de buena dirección.

Cerro Porteño desaprovechó una chance de dormir como líder del certamen, pero por lo que ofreció, es mejor sumar de a uno. Por su parte, el 2 de Mayo se quedó, tal vez, con un sabor amargo porque con el alternativo fue superior en gran parte del encuentro, hasta desperdició un penal. Lo negativo es que sigue sin ganar en el Torneo Apertura, pero ahora ya tiene la mente puesta en la revancha ante Alianza Lima por la Copa Libertadores.