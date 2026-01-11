Luqueño se ilusiona con un gran año

En Sportivo Luqueño hay buen ambiente de cara a lo que será la temporada 2026, donde el Chanchón buscará ser protagonista en los torneos locales e intentará sumar la mayor cantidad de puntos posibles para volver a una competencia internacional en el 2027.

Aldo Maíz, ex Guaraní, uno de los refuerzos del Auriazul, dio sus sensaciones ante este nuevo paso en su carrera. “Me llamó el profe Lucas Barrios, se comunicó conmigo y charlamos sobre la idea de juego que pretende. Esto es algo bueno, algo positivo para mí, vi la confianza de la directiva y del cuerpo técnico y eso me animó a venir. Son sensaciones buenas, estoy feliz, contento de estar acá”, apuntó.

Aprovechó y dejó un mensaje para la hinchada auriazul: “Que estén tranquilos que voy a dar todo de mí por esta camiseta, sé que la hinchada de Luqueño es muy exigente y que está siempre en las buenas y en las malas”.

MUCHA ILUSIÓN. Fernando Benítez, también jugador de Luqueño, por su parte, en charla con La Sobremesa de Fútbol a lo Grande (1080 AM), indicó: “Estamos bien, con mucha ilusión, se está viviendo un buen ambiente”.