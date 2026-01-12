12 ene. 2026
Sportivo Luqueño

Lucas Barrios: “Muy contento con el plantel que formamos”

Lucas Barrios, técnico del Sportivo Luqueño, se refirió a los trabajos de pretemporada y a lo que se viene para su equipo.

Enero 12, 2026 01:13 p. m.
562355251_1372726194852895_6464503485241846073_n.jpg

Lucas Barrios, adiestrador del Chanchón.

Foto: Sportivo Luqueño

En comunicación con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080 AM, Lucas Barrios, entrenador auriazul, valoró los trabajos que vienen realizando y se mostró optimista de cara a las competencias oficiales.

“Estamos terminando la pretemporada, afinando detalles. Muy contento por el plantel que se formó, realmente hemos pedido lo que se ha traído, posiciones que necesitábamos, se fueron muchos jugadores, hubo un cambio, pero era cuestión de tiempo para armar el plantel”, fueron las expresiones de Barrios.

El estratega del Chanchón dejó en claro que se están preparando para “pelear en el lote de arriba” en el torneo Apertura 2026.

BOGADO, UN ARMADOR. Barrios habló de uno de sus refuerzos, Giovanni Bogado, últimamente en Olimpia. “Fue un pedido especial mío, hicimos todo el esfuerzo para que pueda estar con nosotros, es un gran jugador, con buen manejo de pelota, lo vamos a usar para que ayude a crear juego, es un buen armador, lo queremos aprovechar bien”, indicó.

Luqueño jugará este miércoles un amistoso contra el Sportivo San Lorenzo que dirige Sergio Orteman.

Sportivo Luqueño Lucas Barrios Torneo Apertura
