Así luce la nueva piel del Sportivo Luqueño

El Sportivo Luqueño debuta el viernes en el Torneo Apertura 2026 y para ello lucirá su nueva piel, presentada en la noche del miércoles.

Cuando la república se viste, el azul y oro resplandece.



Cuando la república se viste, el 𝐀𝐔𝐑𝐀 aparece.



Nueva piel, más apasionados que nunca. 💛💙

La marca nacional Kyrios, que viste al conjunto auriazul, esta vez presentó bastones más anchos con relación a la camiseta del curso anterior, así como lucía a inicios de la década de los 50.

Con más AURA que nunca.



Esta camiseta viene a recordarnos quiénes somos.



🐽 Disponible en Kyrios Luque desde el 22 de enero.

Además de la equipación local, también presentaron las indumentarias alternativas, en la que predomina el blanco, con algunos detalles con los colores característicos del club. El Sportivo Luqueño arranca en condición de visitante, el viernes a las 20:15, contra el 2 de Mayo, en el estadio Río Parapití.