22 ene. 2026
Sportivo Luqueño

Así luce la nueva piel del Sportivo Luqueño

A días para el arranque del Torneo Apertura, el Sportivo Luqueño presentó la camiseta azul y oro que utilizará en la temporada.

Enero 22, 2026 10:22 a. m. • 
Por Redacción D10
Sportivo Luqueño

Esta es la nueva casaca del Sportivo Luqueño.

Foto: Gentileza - Kyrios

El Sportivo Luqueño debuta el viernes en el Torneo Apertura 2026 y para ello lucirá su nueva piel, presentada en la noche del miércoles.

La marca nacional Kyrios, que viste al conjunto auriazul, esta vez presentó bastones más anchos con relación a la camiseta del curso anterior, así como lucía a inicios de la década de los 50.

Además de la equipación local, también presentaron las indumentarias alternativas, en la que predomina el blanco, con algunos detalles con los colores característicos del club. El Sportivo Luqueño arranca en condición de visitante, el viernes a las 20:15, contra el 2 de Mayo, en el estadio Río Parapití.

Sportivo Luqueño
Redacción D10
