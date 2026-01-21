21 ene. 2026
Giovanni Bogado: “Luqueño es una institución muy grande”

Uno de los rostros nuevos en el Sportivo Luqueño para esta temporada es el de Giovanni Bogado. El jugador indicó que el club “es una institución muy grande” y el objetivo es pelear arriba.

Giovanni Bogado, sin muchas chances en Olimpia, fichó por el Sportivo Luqueño para esta temporada. El jugador señaló que “esta institución es muy grande, cada partido vamos a salir a ganar por lo que es Luque. Esperemos pelear arriba y pelear por entrar en una copa internacional”.

Luqueño es una institución muy grande, donde siempre quise venir. Esperemos que este sea el año para explotar”, sostuvo con relación al potencial que tiene.

El futbolista dijo estar “contento por llegar a esta institución muy grande. Nos preparamos de la mejor manera, lo venimos demostrando en los entrenamientos. Los amistosos nos ayudaron mucho para prepararnos. Ahora con ansias para el partido del viernes”.

El Sportivo Luqueño, uno de los equipos no recién ascendidos que de entrada está complicado con el descenso, debe sumar muchos puntos para alejarse de esa incómoda situación y su primer rival en el Torneo Apertura es el 2 de Mayo en condición de visitante.

