2 de Mayo y Sporting Cristal igualan en un partidazo

2 de Mayo de Pedro Juan Caballero y Sporting Cristal empataron 2-2 en el partido de ida de la Fase 2 de la Conmebol Libertadores en juego disputado a estadio lleno en el estadio Río Parapití de Pedro Juan Caballero.

La única incidencia para destacar en la primera parte fue la expulsión de Luis Iberico en Sporting Cristal a los 39 minutos de la primera parte a instancias del VAR.

Para el complemento, una mala entrada del colombiano Juan Camilo Saiz derivó en el penal que transformó en gol el experimentado Yoshimar Yotún a los 62 minutos.

2 de Mayo fue con todo y lo daría vuelta en un abrir y cerrar de ojos con los tantos de Matías Cáceres de cabeza a los 83 minutos y el gol en contra del brasileño Cristiano a los 84' para el delirio del público perdrojuanino.

Cuando todo iba camino a la victoria de 2 de Mayo, un centro al área de Gerald Távara fue interceptado por el colombiano Juan Camilo Saiz que en su intento de despeje no hizo otra cosa que confundir a su propio portero Ángel Martínez que vio como esa pelota fue a parar al fondo de la red a los 87 minutos para el empate final de 2-2.

Pésimo partido del colombiano Juan Camilo Saiz que tuvo una noche para el olvido que condiciona a 2 de Mayo que ahora deberá ganar en tierras peruanas el próximo martes 24 de febrero a las 21:30 para avanzar a la Fase 3 de la Conmebol Libertadores.