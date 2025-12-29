Luqueño sumaría dos jugadores este lunes

Con relación al Clausura 2025, el Sportivo Luqueño dejó ir a varios jugadores y si bien hasta ahora solo oficializó la llegada de Óscar Ruiz, dos futbolistas ya tendrían todo acordado y se sumaría otro más.

Aldo Maíz y Paúl Riveros, de acuerdo con informaciones periodísticas ya habrían arreglado todo con el conjunto auriazul para la siguiente temporada y la entidad de Luque está haciendo la negociación con Giovanni Bogado.

Lo de Bogado se define a la tarde estaba jugando en #Olimpia últimamente pero su pase pertenece a Rosario Central #AM1080 — Fútbol a lo Grande (@FALG1080am) December 29, 2025

El futbolista, que últimamente estuvo en Olimpia y cuyos derechos pertenecen a Rosario Central, podría continuar su carrera en el Sportivo Luqueño. En horas de la tarde se tendría más avances sobre esta operación.