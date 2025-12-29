29 dic. 2025
Sportivo Luqueño

Luqueño sumaría dos jugadores este lunes

El Sportivo Luqueño tiene todo acordado con Giovanni Bogado, quien últimamente estuvo en Olimpia, y también sumaría a Paul Riveros, de Guaraní.

Diciembre 29, 2025 11:47 a. m. • 
Por Redacción D10
Giovanni Bogado

Giovanni Bogado se pondría la casaca de Luqueño para el 2026.

Foto: Gentileza - Olimpia

Con relación al Clausura 2025, el Sportivo Luqueño dejó ir a varios jugadores y si bien hasta ahora solo oficializó la llegada de Óscar Ruiz, dos futbolistas ya tendrían todo acordado y se sumaría otro más.

Aldo Maíz y Paúl Riveros, de acuerdo con informaciones periodísticas ya habrían arreglado todo con el conjunto auriazul para la siguiente temporada y la entidad de Luque está haciendo la negociación con Giovanni Bogado.

El futbolista, que últimamente estuvo en Olimpia y cuyos derechos pertenecen a Rosario Central, podría continuar su carrera en el Sportivo Luqueño. En horas de la tarde se tendría más avances sobre esta operación.

Sportivo Luqueño Giovanni Bogado Olimpia
Redacción D10
Más contenido de esta sección
hsdd.jpg
Sportivo Luqueño
Casi una docena de bajas en Luqueño para el 2026
El Sportivo Luqueño que dirige Lucas Barrios se encuentra depurando su plantel de cara a la temporada 2026.
Diciembre 20, 2025 06:06 p. m.
alfredo aguilar.jpg
Sportivo Luqueño
Aguilar quiere seguir en Luqueño
El experimentado portero Alfredo Aguilar buscará su continuidad en el Auriazul.
Diciembre 16, 2025 12:46 p. m.
 · 
Redacción D10
Oscar Ruiz Bahia Brasil_25967969.jpg
Sportivo Luqueño
Kure`i vuelve al chiquero
Óscar Ruiz, que ya tuvo un paso recordado en Luqueño, retorna para la temporada 2026.
Diciembre 10, 2025 12:21 p. m.
 · 
Redacción D10
Lautaro Comas_64370108.jfif
Sportivo Luqueño
“Fue el peor año”
Daniel Rodríguez, titular del Sportivo Luqueño, fue muy tajante y realista al realizar el análisis del año. “Fue el peor año desde que estoy como presidente”, señaló durante la entrevista en Fútbol a lo Grande (1080 AM).

Noviembre 27, 2025 09:04 a. m.
 · 
Redacción D10
Lucas Barrios.jfif
Sportivo Luqueño
Momento de análisis en Sportivo Luqueño
Lucas Barrios, DT de Luqueño, ya planifica de a poco lo que será la temporada 2026.
Noviembre 23, 2025 01:50 a. m.
 · 
Redacción D10
Sebas Quintana_64017348.jpg
Sportivo Luqueño
Luqueño busca la reivindicación
Noviembre 05, 2025 07:20 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más